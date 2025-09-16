Prima pagină » Actualitate » RECHIZITORIU. Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de EXPLOZIVE și pistoale, oprit la București

RECHIZITORIU. Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de EXPLOZIVE și pistoale, oprit la București

Bianca Dogaru
16 sept. 2025, 13:29, Actualitate
RECHIZITORIU. Planul secret al lui Georgescu. Grup paramilitar cu 65 de EXPLOZIVE și pistoale, oprit la București

Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au planificat deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în acțiuni violente, folosindu-se de un grup paramilitar de 21 de persoane înarmat cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice F4, potrivit rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La 15 septembrie 2025, Parchetul a încheiat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane. Aceștia sunt acuzați de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de late infracțiuni conexe.

Pe 1 martie 2025, Horațiu Potra, fiul său și o rudă apropiată au fost dați în urmărire generală. Poliția Română a emis mandate de arestare în contextul perchezițiilor legate de dosar. Horațiu Potra este cercetat pentru „tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive”.

Conform rechizitoriului, Călin Georgescu ar fi conceput un plan pentru destabilizarea țării, folosindu-se de mercenarii coordonați de Horațiu Potra. În data de 7 decembrie 2024, cei doi ar fi discutat organizarea unor proteste violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională și de a bloca exercitarea puterii de stat.

„65 de materiale pirotehnice din categoria F4 – cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional”

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișcă Cristian-Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu-Claudiu, Panța Dan Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail Alex, care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30-21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme, urmând ca după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională.

Subsecvent, în operaționalizarea planului infracțional, în aceeași zi de 7 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare, și asigurarea logisticii ce a presupus existența în parte din autoturisme a unei varietăți și număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice), spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, a două pistoale și a unui număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, sau incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre mun. București”, se arată în rechizitoriu.

Călin Georgescu este menționat în dosar în mai multe contexte, inclusiv pentru promovarea de mesaje cu caracter spiritual și identitar, susținerea tradițiilor românești și a conceptelor ultranaționaliste, cu scopul propagării unor mesaje eurosceptice și anti-sistem.

În paralel, Potra este menționat de un număr dublu de ori față de Georgescu, în contexte care includ coordonarea grupului paramilitar și planificarea acțiunilor violente de protest din 8 decembrie 2024. Rechizitoriul precizează că un rol semnificativ în strategia electorală și mobilizarea resurselor l-a avut exact Horațiu Potra.

Acțiunile celor doi au fost declanșate după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, care a anulat alegerile prezidențiale din România, moment în care tensiunile sociale au crescut și mesajele instigatoare la violență s-au intensificat pe rețelele de socializare.

