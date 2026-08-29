Procurorul Radu Bucurică a fost încarcerat, joi noapte, în Arestul Central, într-o celulă în care se mai aflau trei persoane. La plecare, acesta a acuzat o stare de leșin și a avut nevoie de ajutor medical.

Procurorul Radu Bucurică a fost arestat, joi, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) după ce a fost acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

La data de 9 august, în jurul orei 2:48, acesta a intrat pe terasa unui local din comuna Ribița, județul Hunedoara, în care erau aproximativ 100 de persoane, înarmat cu un cuțit, un spray iritant lacrimogen și un pistol letal de calibru 9 milimetri, cu glonț pe țeavă, cu toate că permisul de port armă îi fusese anulat încă din luna iulie, iar el cunoștea acest lucru.

În jurul orei 3.00, procurorul Bucurică a fost abordat de un echipaj de Poliție. Bărbatul a refuzat să se legitimeze și a început să țipe la polițiști. Apoi, după ce a folosit spray-ul lacrimogen împotriva agenților, a fugit. Procurorul a fost prins repede, în timp ce încerca să plece cu mașina, iar unul dintre polițiști, după ce a reușit să-i ia pistolul din mână, ar fi tras un foc cu arma respectivă, în condițiile în care aceasta avea glonț pe țeavă.

Plănuia să fie predat de fosta soție

Reținut pentru 24 de ore, Radu Bucurică a fost lăsat liber, însă instanța ÎCCJ a hotărât, joi după-amiază, să-l aresteze. Pentru că are domiciliul la Snagov, polițiștii ilfoveni au mers la el acasă pentru a-l duce la Arestul Central, din București. Pentru că procurorul nu a fost de găsit, autoritățile l-au dat imediat în urmărire și consemn la frontieră, după care au început să-l caute.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că polițiștii au luat legătura cu fosta soție a lui Bucurică. Femeia le-a explicat că până la ora 14.00 a avut telefonul deschis, sens în care a și sunat-o în jurul orei 13.30 și ar fi stabilit să se întâlnească și să meargă împreună la Poliție. Ulterior însă, procurorul și-a închis telefonul.

Sursele citate au afirmat că Bucurică s-ar fi plimbat cu mașina prin București, la întâmplare, iar la un moment dat mașina lui ar fi fost surprinsă de o cameră de supraveghere situată pe Bulevardul Theodor Pallady, din Sectorul 3.

Nu după mult timp, polițiștii l-au prins într-un supermarket din Snagov, în timp ce se plimba desculț printre rafturi. După ce a fost încătușat, acesta a afirmat că își căuta o pereche de papuci, deoarece „îl strângeau pantofii”.

Bucurică a făcut o cădere de tensiune în arest

Totuși, deși Radu Bucurică nu a opus rezistență, polițiștii ilfoveni s-ar fi temut că acesta ar fi putut să fie înarmat, în condițiile în care, pe lângă pistol, figura în baza de date că mai deține și o pușcă de vânătoare.

Transportat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv, denumit popular și Arestul Central, bărbatul ar fi avut un comportament civilizat. Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că Bucurică a fost depus într-o cameră în care se aflau alți trei bărbați majori.

A doua zi, în jurul orei 11.00, când a fost scos din celulă pentru a fi trimis la Alba Iulia, unde are dosarul, procurorul ar fi acuzat o stare slăbiciune fizică accentuată. Sursele Gândul au afirmat că Bucurică suferise o cadere de tensiune, drept pentru care ar fi primit, de urgență, tratament medicamentos.