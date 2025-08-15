În atenția românilor care au călătorit în Italia! Aproape 100.000 de documente au fost copiate de pe serverele hotelurilor și vândute pe DARK WEB

Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti au fost furate de pe servere aparţinând unor hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenţia italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP. AGID a ”detectat o activitate de vânzare ilegală a unor documente de identitate care au fost furate unor hoteluri care operează pe teritoriul italian”, anunţă joi agenţia. Hoteluri şi platforme de rezervări la hotel sunt țintite cu regularitate în atacuri cibernetice. Grupuri ca Marriott, Caesars şi site-ul Booking.com au fost victime ale unor astfel de atacuri.
În total zece hoteluri din Italia au fost vizate în această piraterie informatică, însă ”nu este exclus să apară şi alte cazuri în zilele următoare”, avertizează autorităţile.
Agenţia alertează de asemenea cu privire la ”consecințele asupra victimelor, care pot să fie grave, atât pe plan economic, cât şi din punct de vedere juridic”.
AGID avertizează că aceste date, după ce sunt furate, ”pot să fie folosite în scopuri frauduloase: crearea unor false documente, deschiderea unor conturi bancare, uzurparea identităţii digitale”.
