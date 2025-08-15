În atenția românilor care au călătorit în Italia! Aproape 100.000 de documente au fost copiate de pe serverele hotelurilor și vândute pe DARK WEB

În total zece hoteluri din Italia au fost vizate în această piraterie informatică, însă ”nu este exclus să apară şi alte cazuri în zilele următoare”, avertizează autorităţile.

Atenție, turiști!

Agenţia alertează de asemenea cu privire la ”consecințele asupra victimelor, care pot să fie grave, atât pe plan economic, cât şi din punct de vedere juridic”.

AGID avertizează că aceste date, după ce sunt furate, ”pot să fie folosite în scopuri frauduloase: crearea unor false documente, deschiderea unor conturi bancare, uzurparea identităţii digitale”.

Hoteluri şi platforme de rezervări la hotel sunt țintite cu regularitate în atacuri cibernetice. Grupuri ca Marriott, Caesars şi site-ul Booking.com au fost victime ale unor astfel de atacuri.