În câte vacanțe a fost Ana Maria Barnoschi anul trecut. ”M-am plimbat ceva”

Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit în câte vacanțe a fost plecată pe parcursul anului trecut. ”M-am plimbat ceva” , a afirmat aceasta.



Ana Maria Barnoschi a călătorit foarte mult anul trecut. Pe durata anului 2025, aceasta a fost plecată de opt ori.

”Ultimele dăți am fost într-o croazieră pe Marea Mediterană, iar în decembrie, înainte de Sărbători, am plecat în Oman o săptămână. În ianuarie acum, vrem să mergem în Asia.Anul trecut, cred că am avut în jur de 7-8 vacanțe, nici nu le-am mai numărat! Am cam fost ceva timp plecată în tot anul. M-am plimbat ceva! A fost un an cu multe vacanțe, în care am descoperit locuri noi, lucruri noi, oameni noi. Un an frumos, per total”, a detaliat aceasta pentru click.ro.



Ana Maria Barnoschi își dorește chiar să își cumpere o casă în străinătate:

”Ideal ar fi să ne achiziționăm o căsuță de vacanță pe undeva, într-o destinație care ne place. E o bună investiție pentru concedii, vacanțe. Mai ales, în momentul în care apar și copiii. Și, dacă mai e și la cald unde îmi place mie, e perfect”.

Ana Maria Barnoschi a lucrat la Kanal D

Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D. După 14 ani, vedeta a întrerupt colaborarea cu postul de televiziune Kanal D.

În iunie 2024, Ana Maria Barnoschi s-a căsătorit cu omul de afaceri Vlad Bălău.