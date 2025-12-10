Prima pagină » Actualitate » În ce condiţii se mai poate face succesiunea, dacă au trecut mai mulți ani de la decesul unui membru al familiei. Legea este foarte clară

În ce condiţii se mai poate face succesiunea, dacă au trecut mai mulți ani de la decesul unui membru al familiei. Legea este foarte clară

10 dec. 2025, 21:02, Actualitate
Cât costă o succesiune - Foto: Profimedia Images - Caracter ilustrativ

Decesul unui membru al familiei este un moment trist, dar există situații în care succesiunea rămâne nerezolvată ani sau chiar zeci de ani. Poate că moștenitorii nu s-au ocupat la timp de acte, au existat neînțelegeri, lipsă de informații sau chiar, pur și simplu, dezinteres. Dar se mai poate face împărțirea moștenirii după 10, 20 sau 30 de ani de la deces?

Răspunsul este DA, Conform legislației românești, cu anumite condiții și consecințe specifice fiecărui interval, potrivit Playtech.

Ce reprezintă succesiunea

Succesiunea este procedura prin care bunurile unei persoane decedate, imobile, terenuri, bani, drepturi și obligații, sunt transmise moștenitorilor legali sau testamentari.

Codul civil stabilește regulile privind ordinea succesorilor și împărțirea patrimoniului, iar succesiunea se deschide automat la momentul decesului. Dar, pentru ca bunurile să fie transferate efectiv moștenitorilor, este necesară dezbaterea succesiunii, la notar sau în instanță.

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Dacă au trecut aproape zece ani de la decesul unui membru al familiei, succesiunea poate fi dezbătută fără probleme, dacă moștenitorii pot fi identificați, sunt de acord între ei și pot prezenta actele necesare.

Ce trebuie avut în vedere după 10 ani:

  • Termenul de opțiune succesorală (1 an) este depășit, dar notarii și instanțele permit deschiderea procedurii;
  • Este posibil ca unele acte să fie mai greu de recuperat (de exemplu acte de proprietate vechi);
  • Dacă au trecut mai mult de 2 ani de la deces, se poate aplica impozit suplimentar pentru bunurile imobile incluse în masa succesorală;
  • În general, succesiunea după 10 ani se rezolvă relativ simplu, dacă nu există litigii între moștenitori.

Succesiunea după 20 de ani: mai multe dovezi și verificări

După două decenii, lucrurile se pot complica, dar moștenirea se poate dezbate în continuare, deoarece Codul civil nu prevede un termen-limită pentru acest pas.

  • Este esențială dovedirea clară a legăturii de rudenie, în condițiile în care în timp pot apărea erori, lipsuri sau acte pierdute;
  • Pot fi necesare extrase cadastrale, duplicate ale actelor de proprietate sau chiar reconstituiri documentare;
  • Dacă unii moștenitori au murit între timp, apar succesiuni multiple, ceea ce poate dubla sau tripla procedurile;
  • Neînțelegerile apar mai des, ceea ce poate împinge dezbaterea în instanță;
  • Totuși, cu documentele potrivite și sprijin juridic specializat, succesiunea după 20 de ani se poate finaliza fără impedimente majore.

Succesiunea după 30 de ani: posibilă, dar mai complexă

Nu există un termen legal care să interzică dezbaterea succesiunii, chiar dacă au trecut trei decenii sau mai mult, dar este important de menționat că:

  • Termenul de opțiune succesorală poate genera prezumții juridice, dar acestea pot fi înlăturate prin dovezi și declarații;
  • Notarii și instanțele acceptă în continuare deschiderea procedurii;
  • Este posibil ca actele vechi să fie greu de obținut, mai ales dacă proprietățile au suferit modificări cadastrale de-a lungul anilor;
  • Conflictele între moștenitori apar frecvent, iar unii pot fi decedați, mutați în străinătate sau greu de găsit, ceea ce prelungește procesul;
  • Impozitul pe transferul dreptului de proprietate se aplică sigur dacă succesiunea nu a fost realizată în primii 2 ani.

Cum se desfășoară procedura, indiferent de numărul de ani trecuți

Se alege notarul din circumscripția ultimului domiciliu al defunctului, apoi se depune cererea de deschidere a succesiunii, iar notarul identifică toți moștenitorii și solicită actele:

  • certificate de naștere, căsătorie, deces;
  • acte de proprietate;
  • testamentul (dacă există).

Dacă există conflicte sau moștenitori care lipsesc, procedura trece în instanță. Succesiunea se finalizează prin certificatul de moștenitor, documentul care stabilește drepturile fiecăruia.

Cele mai noi