Decesul unui membru al familiei este un moment trist, dar există situații în care succesiunea rămâne nerezolvată ani sau chiar zeci de ani. Poate că moștenitorii nu s-au ocupat la timp de acte, au existat neînțelegeri, lipsă de informații sau chiar, pur și simplu, dezinteres. Dar se mai poate face împărțirea moștenirii după 10, 20 sau 30 de ani de la deces?
Răspunsul este DA, Conform legislației românești, cu anumite condiții și consecințe specifice fiecărui interval, potrivit Playtech.
Succesiunea este procedura prin care bunurile unei persoane decedate, imobile, terenuri, bani, drepturi și obligații, sunt transmise moștenitorilor legali sau testamentari.
Codul civil stabilește regulile privind ordinea succesorilor și împărțirea patrimoniului, iar succesiunea se deschide automat la momentul decesului. Dar, pentru ca bunurile să fie transferate efectiv moștenitorilor, este necesară dezbaterea succesiunii, la notar sau în instanță.
Dacă au trecut aproape zece ani de la decesul unui membru al familiei, succesiunea poate fi dezbătută fără probleme, dacă moștenitorii pot fi identificați, sunt de acord între ei și pot prezenta actele necesare.
Ce trebuie avut în vedere după 10 ani:
Succesiunea după 20 de ani: mai multe dovezi și verificări
După două decenii, lucrurile se pot complica, dar moștenirea se poate dezbate în continuare, deoarece Codul civil nu prevede un termen-limită pentru acest pas.
Succesiunea după 30 de ani: posibilă, dar mai complexă
Nu există un termen legal care să interzică dezbaterea succesiunii, chiar dacă au trecut trei decenii sau mai mult, dar este important de menționat că:
Cum se desfășoară procedura, indiferent de numărul de ani trecuți
Se alege notarul din circumscripția ultimului domiciliu al defunctului, apoi se depune cererea de deschidere a succesiunii, iar notarul identifică toți moștenitorii și solicită actele:
Dacă există conflicte sau moștenitori care lipsesc, procedura trece în instanță. Succesiunea se finalizează prin certificatul de moștenitor, documentul care stabilește drepturile fiecăruia.