Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor

Ruxandra Radulescu
14 nov. 2025, 22:00, Actualitate
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor

Lumini, magie, zâmbete și decoruri de basm, în Piața Mihai Viteazul din Craiova, unde Târgul de Crăciun și-a deschis porțile, vineri seară, în prezența a mii de oamenii. Primăria a reușit și anul acesta să ofere craiovenilor unul dintre cele mai așteptate și apreciate evenimente ale iernii, care poate fi vizitat până la data 6 ianuarie 2026. 

Târgul de Crăciun a devenit o adevărată emblemă pentru orașul din inima Olteniei, unde în fiecare an, craiovenii au șansa să retrăiască magia copilăriei și să exploreze tărâmul magic al sfintelor sărbători de iarnă.

Tematica evenimentului a fost inspirată de una dintre cele mai frumoase povești de Crăciun, și anume Spărgătorul de Nuci, un basm ce continuă să încânte generații de copii și adulți.

Târgul de Crăciun prinde viață odată cu aprinderea luminițelor

Târgul de Crăciun a început cu aprinderea luminițelor din Piața Mihai  Viteazul, moment în care decorurile au prins viață, iar zona s-a transformat într-un adevărat parc de distracții.

Caruselul de inspirație interbelică, roata imensă ce oferă o panoramă superbă asupra orașului, figura uriașă a lui Moș Crăciun ce zâmbește prietenos și proiecțiile video toate acestea fac parte din atmosfera ce domină centrul orașului.

Sania lui Moș Crăciun și-a făcut apariția pe cerul Craiovei

Evenimentul mult așteptat din cadrul Târgului de Crăciun a fost sosirea saniei lui Moș Crăciun, care a „zburat” deasupra vizitatorilor, spre entuziasmul celor mici.

Zilnic, între 18:30 și 19:00, Moș Crăciun face o intrare spectaculoasă în Piața Mihai Viteazul, acompaniat de un efect special de zăpadă artificială, o premieră pentru acest an.

În Piața William Shakespeare este amplasat „Satul lui Moș Crăciun”, unde copii îl pot vizita pe Moș Crăciun într-o casă, îmbrăcată în luminițe și înaltă de șase metri.

Vizitatorii au parte și de un festin culinar modern, unde aromele tradiționale se împletesc cu gusturi internaționale, în zona Străzii Theodor Aman, unde se află food-court-ul „Best Christmas Street Food”.

Experiențe în realitatea virtuală, reprezentații de balet și efecte speciale

Vizitatorii vor avea acces și la spectacole de divertisment, inclusiv concerte, în zona bradului din Piața Frații Buzești. Bradul din Piața Mihai Viteazul este decorat ca un magazin de jucării și este special conceput pentru turiști și iubitorii de fotografii.

„Atracția principală, Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun, revine într-un spectacol complet nou, cu efecte speciale, stroboscoape, balerine de la Opera Română Craiova și ninsoare artificială, transformând centrul într-un tărâm fermecat. Tot aici, patinoarul devine scena poveștii „Spărgătorul de Nuci”, într-un spectacol plin de grație și lumină.

O experiență spectaculoasă va fi dată de filmulețele VR pe esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, dar și pe strada Theodor Aman, unde vizitatorii vor putea trăi povestea sărbătorilor de iarnă într-un mod interactiv, cu realitate virtuală și efecte 3D”, transmite Primăria Craiova.

Târgul de la Craiova se desfășoară în Piața Mihai Viteazu, în Zona Doljana, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare (Teatrul Național), Strada Theodor Aman și English Park.

Târgul de Crăciun de la Craiova, desemnat al doilea cel mai frumos eveniment dedicat Sărbătorilor de iarnă

Târgul de la Craiova a participat cinci ani la rând, din 2019 până în 2024, la competiția Best Christmas Market, organizată de European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene. În 2024 și 2023, evenimentul din Craiova a fost desemnat al doilea cel mai frumos târg de Crăciun din Europa.

Prima ediție a evenimentului a avut loc în 2009, iar de-a lungul anilor și-a câștigat recunoașterea atât la nivel național cât și internațional, ca fiind unul dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicat Sărbătorilor de iarnă.

Foto/Video: Facebook/Primăria Craiovei, Facebook/ Craiova My Beautiful City

