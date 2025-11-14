Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide vineri, 14 noiembrie 2025. Tunurile de zăpadă se vor activa, în premieră, în această seară

Vineri, 14 noiembrie 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova își va deschide porțile pentru a-i primi pe localnici și turiști. Orașul intră în atmosfera de sărbătoare, iar vestitul târg se va afla sub inspirația poveștii „Spărgătorul de nuci”.

Ediția care are loc în acest sezon aduce un real spectacol vizual, înfrumusețând principalele piețe și străzi ale municipiului. În acest sens, atât localnicii, cât și turiștii vor avea ocazia să se plimbe într-o atmosferă de basm, în mai multe zone din Craiova – Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park, arată Mediafax.

Mii de luminițe, instalații și ornamente vor aduce o pată de culoare orașului Craiova. De altfel, vizitatorii pot admira bradul impresionant montat în cadrul târgului și vor putea lua parte la diverse activități (ateliere creative și plimbarea în carusel, de pildă). Totodată, vizitatorii vor putea vedea și proiecții video care vor aduce povestea „Spărgătorul de nuci” la viață.

De altfel, vizitatorii vor găsi în Piața William Shakespeare „Satul lui Moș Crăciun”. Cei mici au ocazia să îl viziteze pe Moș Crăciun, în căsuța decorată care are o înălțime de aproape 6 metri. În fiecare zi, Moș Crăciun va avea o intrare feerică, între 18:30 și 19:00, în Piața Mihai Viteazul. Va fi acompaniat de un efect special de zăpadă artificială.

În Piața Frații Buzești se va regăsi bradul-scenă, iar în Piața Mihai Viteazul va fi bradul decorat precum un magazin de jucării.

Până când va fi deschis târgul?

Precum în anii trecuți, vizitatorii se vor putea bucura de o călătorie gastronomică la Târgul de Crăciun din Craiova, vor putea lua parte la spectacole în aer liber și se vor putea plimba printre cele peste 100 de căsuțe de lemn.

„Dorim ca turiștii să se bucure de o experiență plăcută, fără griji legate de trafic sau parcare. Monitorizarea video și prezența Poliției Locale vor asigura desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Există și o premieră anul acesta: zăpada artificială. Tunurile de zăpădă se vor activa din această seară, precum și vestita sosire a saniei lui Moș Crăciun.

Târgul va fi deschis în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

Sursă foto & video: Facebook / Primăria Craiova, Târgul de Crăciun din 2024