Prima pagină » Actualitate » Noutate pe piața imobiliară. Casa din polistiren care se montează în doar două zile și promite facturi extrem de mici pe timp de iarnă

Noutate pe piața imobiliară. Casa din polistiren care se montează în doar două zile și promite facturi extrem de mici pe timp de iarnă

03 dec. 2025, 18:33, Actualitate
Noutate pe piața imobiliară. Casa din polistiren care se montează în doar două zile și promite facturi extrem de mici pe timp de iarnă

După casele pe roți și containerele locuibile, pe piața imobiliară din România apare acum o nouă ofertă cât se poate de neobișnuită – casa din polistiren.

O asemenea locuință este promovată pe platforma Imobiliare.ro ca o alternativă modernă și exo la construcțiile clasice. Costul pentru un astfel de kit de casă „la roșu” începe de la 110 euro/mp, iar un modul complet poate fi montat în 1-2 zile, cu finisaje gata în maximum două săptămâni.

Polistirenul folosit pentru o astfel de casă este unul special. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că materialul utilizat în aceste construcții are o durabilitate minimă de 50 de ani, fără degradări structurale majore.

Noutate pe piața imobiliară, casa din polistiren

Producătorii susțin că în sezonul rece un dom simplu, cu o suprafață de 26,6 mp, poate fi încălzit iarna cu aproximativ 100 de lei pe lună, folosind un aparat de aer condiționat pe modul de încălzire.

Potrivit anunțului de vânzare de pe Imobiliare.ro, casele din polistiren nu au nevoie de fundații costisitoare și se pot monta inclusiv pe piloni, în zone în pantă.

Modelele disponibile pleacă de la domuri simple și ajung până la structuri combinate în forme L, C, H, U sau T, ceea ce înseamnă că pot deveni locuințe permanente, case de vacanță, spații turistice sau chiar mici centre de servicii ori producție. Iar producătorii merg și mai departe cu promisiunile, afirmând că, în zonele turistice, o astfel de investiție se poate amortiza în aproximativ un an, datorită costurilor reduse și posibilității de exploatare pe tot parcursul anului.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini
EXTERNE Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală
19:12
Cum poți să câștigi în doar 100 de zile suma de 23.000 de euro în Germania. Care este condiția principală
EXTERNE Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene
19:08
Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene
EXCLUSIV Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
19:02
Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr
UPDATE Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești
18:51
Ce măsuri anunță Guvernul pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, afectate de Criza apei/Rafinăria Petrobrazi, conectată la sistemul Apa Nova Ploiești
EXTERNE Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA
18:40
Elon Musk, predicții pentru următorii 12 de ani. Miliardarul consideră că JD Vance ar putea fi „viitorul preşedinte” al SUA
POLITICĂ Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul”
18:27
Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul”

Cele mai noi