Noutate pe piața imobiliară. Casa din polistiren care se montează în doar două zile și promite facturi extrem de mici pe timp de iarnă

După casele pe roți și containerele locuibile, pe piața imobiliară din România apare acum o nouă ofertă cât se poate de neobișnuită – casa din polistiren.

O asemenea locuință este promovată pe platforma Imobiliare.ro ca o alternativă modernă și exo la construcțiile clasice. Costul pentru un astfel de kit de casă „la roșu” începe de la 110 euro/mp, iar un modul complet poate fi montat în 1-2 zile, cu finisaje gata în maximum două săptămâni.

Polistirenul folosit pentru o astfel de casă este unul special. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer din Germania arată că materialul utilizat în aceste construcții are o durabilitate minimă de 50 de ani, fără degradări structurale majore.

Noutate pe piața imobiliară, casa din polistiren

Producătorii susțin că în sezonul rece un dom simplu, cu o suprafață de 26,6 mp, poate fi încălzit iarna cu aproximativ 100 de lei pe lună, folosind un aparat de aer condiționat pe modul de încălzire.

Potrivit anunțului de vânzare de pe Imobiliare.ro, casele din polistiren nu au nevoie de fundații costisitoare și se pot monta inclusiv pe piloni, în zone în pantă.

Modelele disponibile pleacă de la domuri simple și ajung până la structuri combinate în forme L, C, H, U sau T, ceea ce înseamnă că pot deveni locuințe permanente, case de vacanță, spații turistice sau chiar mici centre de servicii ori producție. Iar producătorii merg și mai departe cu promisiunile, afirmând că, în zonele turistice, o astfel de investiție se poate amortiza în aproximativ un an, datorită costurilor reduse și posibilității de exploatare pe tot parcursul anului.

