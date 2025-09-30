Doi israelieni, răniți după ce au fost atacați cu masina de un PALESTINIAN, la periferia Ierusalimului

Doi adolescenți au fost răniți, dintre care unul grav, într-un nou incident violent petrecut la marginea Ierusalimului, după ce mașina unui palestinian radicalizat i-a acroșat în plin.

Conform The Times Of Israel, pe imaginile camerelor de supraveghere montate în zonă se poate observa cum mașina își schimbă brusc sensul de mers și intră în cei doi pietoni aflați pe trotuar.

Prin zonă la acel moment trecea un ofițer rezervist, care a asistat la întreaga scenă și a intervenit. În momentul în care șoferul mașinii care a lovit tinerii s-a repezit cu un cuțit asupra rezervistului, acesta a deschis focul asupra atacatorului.

Incidentul s-a soldat cu moartea șoferului, despre care ulterior s-a descoperit că este un palestinian din orașul Beit Fajjar, aflat în Cisiordania.

„Serviciul de ambulanță a transportat două victime ale atacului la Centrul Medical Shaare Zedek din capitală. Un tânăr de 15 ani se află în stare moderată spre gravă, iar un altul în vârstă de 16 ani este în stare moderată”, transmit autoritățile israeliene.

Ambele victime au suferit răni la cap și la extremități. Zona în care s-a petrecut incidentul a fost în trecut scena unor atacuri similare.

În decembrie 2024, un băiat a fost împușcat mortal și mai multe persoane au fost rănite într-un atac terorist care a vizat un autobuz ce se îndrepta spre Ierusalim.

