Prima pagină » Știri externe » Doi israelieni, răniți după ce au fost atacați cu masina de un PALESTINIAN, la periferia Ierusalimului

Doi israelieni, răniți după ce au fost atacați cu masina de un PALESTINIAN, la periferia Ierusalimului

30 sept. 2025, 19:53, Știri externe
Doi israelieni, răniți după ce au fost atacați cu masina de un PALESTINIAN, la periferia Ierusalimului

Doi adolescenți au fost răniți, dintre care unul grav, într-un nou incident violent petrecut la marginea Ierusalimului, după ce mașina unui palestinian radicalizat i-a acroșat în plin.

Conform The Times Of Israel, pe imaginile camerelor de supraveghere montate în zonă se poate observa cum mașina își schimbă brusc sensul de mers și intră în cei doi pietoni aflați pe trotuar.

Prin zonă la acel moment trecea un ofițer rezervist, care a asistat la întreaga scenă și a intervenit. În momentul în care șoferul mașinii care a lovit tinerii s-a repezit cu un cuțit asupra rezervistului, acesta a deschis focul asupra atacatorului.

Incidentul s-a soldat cu moartea șoferului, despre care ulterior s-a descoperit că este un palestinian din orașul Beit Fajjar, aflat în Cisiordania.

„Serviciul de ambulanță a transportat două victime ale atacului la Centrul Medical Shaare Zedek din capitală. Un tânăr de 15 ani se află în stare moderată spre gravă, iar un altul în vârstă de 16 ani este în stare moderată”, transmit autoritățile israeliene.

Ambele victime au suferit răni la cap și la extremități. Zona în care s-a petrecut incidentul a fost în trecut scena unor atacuri similare.

În decembrie 2024, un băiat a fost împușcat mortal și mai multe persoane au fost rănite într-un atac terorist care a vizat un autobuz ce se îndrepta spre Ierusalim.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35

NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului

Citește și

VIDEO Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”
18:56
Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”
EXTERNE Trump crede că Pentagonul ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” /Ce spune despre submarinele NUCLEARE repoziționate
18:08
Trump crede că Pentagonul ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” /Ce spune despre submarinele NUCLEARE repoziționate
EXTERNE Piloții Lufthansa intră în GREVĂ. De ce sunt nemulțumiți
17:35
Piloții Lufthansa intră în GREVĂ. De ce sunt nemulțumiți
EXTERNE Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
17:23
Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM
EXTERNE VIDEO | Trump acordă ULTIMATUM grupului Hamas pentru acceptarea planului SUA /„Dacă nu, va fi un final foarte trist”
16:47
VIDEO | Trump acordă ULTIMATUM grupului Hamas pentru acceptarea planului SUA /„Dacă nu, va fi un final foarte trist”
EXTERNE Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
16:47
Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
Doliu în sistemul de sănătate din Constanța! Marinel Ciobanu a murit la 55 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Gustul autentic începe cu alegerea vasului potrivit (P)
METEO România, afectată de un VAL POLAR care traversează Europa. Meteorologii anunță ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit
19:44
România, afectată de un VAL POLAR care traversează Europa. Meteorologii anunță ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit
ACTUALITATE Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă
19:37
Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă
TRAGEDIE O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată
18:27
O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată
ACTUALITATE Ministrul Pîslaru se laudă că le-a pus pe card 125 de lei românilor nevoiași: „Am promis, am livrat” / Românii l-au taxat în comentarii
18:12
Ministrul Pîslaru se laudă că le-a pus pe card 125 de lei românilor nevoiași: „Am promis, am livrat” / Românii l-au taxat în comentarii
ACTUALITATE Brațul lung al ANAF ajunge și la vânzătorii de pe OLX. Pragul anunțat de Fisc le dă emoții multor români
18:01
Brațul lung al ANAF ajunge și la vânzătorii de pe OLX. Pragul anunțat de Fisc le dă emoții multor români
Kumari, fetița ZEIȚĂ întruchipată la care se prosternează nepalezii. Cum sunt alese micuțele din Himalaya pentru a fi temporar venerate
ACTUALITATE Kumari, fetița ZEIȚĂ întruchipată la care se prosternează nepalezii. Cum sunt alese micuțele din Himalaya pentru a fi temporar venerate
POLITICĂ Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple”
Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple”
POLITICĂ Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”