Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestinieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios

16 nov. 2025, 15:50, Știri externe
Palestinieni în cautare de ajutor se adună lângă un loc de distribuire a ajutorului administrat de Fundația Umanitară Gaza, susținută de SUA, în Rafah.

Un avion misterios cu zeci de palestinieni a decolat joi din Fâșia Gaza spre Africa de Sud. Așa cum a scris Gândul, zborul miraculos a fost posibil, însă cei peste o sută de palestinieni de la bord nu au știut până în ultima clipă destinația finală. Presa internațională dezvăluie noi detalii cutremurătoare despre acest zbor, mărturia unuia dintre pasageri, palestinian refugiat din Gaza, indicând că ar fi vorba de interferența Israelului. 

Unul dintre cei 153 de palestinieni care au ajuns în Africa de Sud fără acte în regulă spune că grupul nu a știut până în ultima clipă unde vor ajunge, odată părăsit Israelul.

O evacuare cu multe necunoscute

Loay Abu Saif, care a fugit din Gaza alături de soția și copiii săi, a declarat pentru Al Jazeera că neobișnuita călătorie și statutul de captiv au transformat totul într-un “drum al suferinței”. “Nu eram prea convinși că vreun grup ar putea fi capabil să realizeze acest tip de evacuare”, a declarat Abu Saif în Johannesburg, la o zi după ce grupul din care făcea parte a aterizat în acest oraș, pe aeroportul internațional OR Tambo.

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 753. Israel ignoră apelul la pace al lui Trump: războiul din Gaza va continua

“Pot să spun că mă simt în siguranță … ceea ce înseamnă foarte mult palestinieni, în special pentru cei din Gaza”, a completat acesta. Publicația arată că apar tot mai multe detalii despre o schemă de tranzit controversată, dirijată de o organizație non-profit, despre care activiștii susțin că Israelul încurajează dislocarea palestinienilor din fâșia Gaza ajutându-i să se stabilească în alte țări.

Militarii IDF au facilitat transferul refugiaților

Militarii IDF (Israel Defence Force) par să fi facilitat transferul acestui grup către un aeroport israelian. Cursa care l-a transportat pe Abu Saif a părăsit Ramon Airport din Irael și a tranzitat prin Nairobi (Kenya), înainte de a ateriza la Johannesburg, joi dimineața. Autoritățile de aici nu au permis inițial pasagerilor să aterizeze deoarece palestinienii nu aveau vizele de plecare din Israel aplicate pe documente.

Israelul acuză Hamas că a încurcat cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic

În total, voiajul a durat peste 24 de ore și a implicat un schimb de avioane. Reporterul Al Jazeera Nour Odeh, care a relatat din Amman (Iordania), a spus că este improbabil ca palestinienii să fi putut părăsi Gaza fără “coordonare israeliană”.

“Nimeni nu se poate apropia de acea linie galbenă imaginară [în Gaza] fără să fie împușcat. Acești oameni ar fi trebuit conduși prin linia galbenă, pe teritoriul a 53 la sută din Gaza, controlat încă de armata Israelului, în afara Gazei, prin Israel pînă la aeroportul Ramon”, a relatat reporterul.

O asociație înregistrată în Germania s-a ocupat de tot

Potrivit mărturiei lui Abu Saif, soția sa a înregistrat zborul familiei alături de o asociație nonprofit numită Al-Majd Europe, cu reședința în Germania și un birou în Ierusalim, așa cum se arată pe site-ul său. Asociația a promovat formularul de înregistrare pe rețelele sociale. S-a anunțat că au prioritate familiile cu copii și a fost solicitat un document de călătorie palestinian valabil, alături de asigurarea de securitate din Israel. “Asta e tot ce știu despre criteriile lor”, mai spune Abu Saif.

Întrebat dacă știa dinainte că vor părăsi Gaza, acesta a negat. “Ne-au spus …vă vom informa cu o zi înainte – și așa s-a întâmplat”, a mai declarat palestinianul, adăugând că organizația le-a cerut să nu ia cu ei niciun bagaj personal cu excepția documentelor.

Cât despre costuri, oamenilor li s-a cerut în jur de 1,400-2,000 de persoană. Părinții au plătit aceeași sumă pentru fiecare copil sau bebeluș. După etapa selecției inițiale, Abu Saif și familia sa au fost luați cu autobuzul din sudul orașului Rafah din Gaza până la intersecția Karem Abu Salem (numită Kerem Shalom în Israel), de-a lungul graniței cu Israel, unde le-au fost verificate actele înainte de a fi transferați mai departe către aeroportul Ramon din Israel.

De reținut că documentele de călătorie nu a fost ștampilate de autoritățile israeliene, însă palestinianul s-a gândit că e doar o procedură de rutină. “Ne-am dat seama că e o problemă când am ajuns în Africa de Sud și ne-au întrebat ‘De unde veniți?’”, a mai spus Abu Saif.

Planuri de viitor. Refugiații se vor îndrepta și spre alte țări

Grupul care a organizat călătoria, Al-Majd Europe, i-ar fi spus că îi poate ajuta familia o săptămână sau două, după care vor fi pe cont propriu. Al-Majd nu a răspuns cererii publicației Al Jazeera de a face comentarii pe acest subiect. Abu Saif mai precizează că refugiații au propriile planuri.

“Au documente pentru Australia, Indonezia sau Malaezia. Putem spună că 30 la sută din numărul total de pasageri au părăsit Africa de Sud în aceeași zi sau în următoarele două”, a mai spus Abu Said. Alți membri ai grupului ar putea alege să rămână din diferite motive, inclusiv legate de tratamente medicale.

Autoritățile din Africa de Sud au raportat că din cei 153 palestinieni, 130 au rămas în țară, în vreme ce 23 au fost transferați către alte destinații. “Oamenii au calculat că toate costurile de trai în această țară ar fi mai scăzute față de cele din Gaza”, a conchis Abu Saif.

