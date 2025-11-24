Judecătorii Curții de Apel București au deci luni, în majoritate, împotriva proiectului de modificare a pensiilor magistraților. Aceştia au respins propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Judecătorii susţin că rămân consecvenți în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Luni au fost prezenți 216 din 243 de judecători ai Curții și și-au exprimat respingerea reformei din justiție 215 judecători.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, proiect iniţiat în colaborare cu Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercurea trecută, în procedură de transparență decizională.

Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

În şedinţa de miercuri, 26 noiembrie, CSM ar urma să decidă pe marginea acestui proiect şi să emită un aviz. Nu se ştie care va fi acela.

