Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune

Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a transmis că România nu se află sub nicio amenințare directă, chiar dacă situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat.

Nicușor Dan a dat asigurări că România nu se află sub nicio amenințare directă

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a punctat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Prioritară este protejarea cetățenilor români

Prioritatea imediată este protejarea cetățenilor români aflați în zonele de conflict. Ministerul de Externe a activat o celulă de criză pentru a găsi soluții rapide și sigure de repatriere a celor blocați din cauza închiderii spațiului aerian.