Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune

01 mart. 2026, 16:12, Actualitate
Nicușor Dan | Foto - Mediafax

Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a transmis că România nu se află sub nicio amenințare directă, chiar dacă situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a punctat Nicușor Dan.

Prioritatea imediată este protejarea cetățenilor români aflați în zonele de conflict. Ministerul de Externe a activat o celulă de criză pentru a găsi soluții rapide și sigure de repatriere a celor blocați din cauza închiderii spațiului aerian.

„Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.
România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, a precizat președintele Nicușor Dan.

