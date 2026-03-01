Prima pagină » Actualitate » Care a fost motivul pentru care Persia și-a schimbat numele în Iran

Care a fost motivul pentru care Persia și-a schimbat numele în Iran

01 mart. 2026, 14:08, Actualitate
Care a fost motivul pentru care Persia și-a schimbat numele în Iran

Persia, cunoscută și sub numele de Imperiul Achaemenid sau Imperiul Persan, a fost cel mai mare imperiu între anii 550 – 330 î.e.n. Alexandru cel Mare. El a înfrânt Persia și a pus capăt dominației acestei civilizații.

Persia antică a fost un centru al culturii, religiei, științei, tehnologiei și artei. Multe dintre lucrurile și cunoștințele pe care le folosim astăzi provin de la perși, relatează Atlas Geografic.

Persia sau Iran

Grecii au dat acestei țări numele Persia. Cu toate acestea, încă de pe timpul profetului Zoroastru, ori chiar mai devreme, cei din Imperiul Persan considerau că sunt iranieni și că țara lor se numește Iran.

Milenii întregi, numele țării era cunoscut drept Persia în lumea vestică. În 1955, autoritățile din Persia modernă au cerut delegaților străine să folosească numele de Iran în corespondența oficială.

Acum, ambii termeni sunt comuni, însă Persia se folosește în context istoric și cultural, iar în Iran în context politic.

Lucruri neștiute despre Persia

  1. 44% din populația totală a Globului trăia în Persia în anul 480 î.e.n (50 de milioane de oameni).
  2. Herodot notează că atunci când perșii aveau de luat o decizie importantă, aceștia se îmbătau cu vin și luau decizia. A doua zi, când se trezeau, verificau dacă decizia luată era o idee bună.
  3. Prima cartă a drepturilor omului a apărut în Persia, sub forma unui cilindru, în anul 539 î.e.n.. Aceasta a făcută la ordinul regelui Cirus cel Mare.
  4. A spune o minciună era cel mai dizgrațios lucru pe care îl puteai face în Persia antică. Perșii prețuiau foarte mult adevărul, ei fiind învățați de mici să nu mintă.
  5. Femeile munceau și puteau conduce echipe de muncitori. Unul dintre consilierii regelui Xerxes era o femeie.
  6. Au fost pionierii tehnologiei de răcire a alimentelor. Cu ajutorul unor cupole făcute din cărămizi rezistente la căldură, a vântului și a gheții puteau păstra alimentele mai mult timp în verile fierbinți.
  7. Perșii sunt cei care au inventat pantalonii lungi, preferând materiale ca lâna, mătasea sau pielea.
  8. În Persia, mulți bărbați purtau pantofi cu toc pentru a sta mai bine în șaua calului, iar diplomații perși au fost cei care au prezentat cizmele cu toc aristocrației europene.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

AFACERI Delicatesa care se vinde cu 8000 de euro kilogramul. Această fermă a dat lovitura în afaceri: abia mai face față comenzilor
13:53
Delicatesa care se vinde cu 8000 de euro kilogramul. Această fermă a dat lovitura în afaceri: abia mai face față comenzilor
FLASH NEWS În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
13:30
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
ECONOMIE Cât te costă în 2026 să deschizi un SRL în România. Au fost introduse reguli noi
12:02
Cât te costă în 2026 să deschizi un SRL în România. Au fost introduse reguli noi
CINEMA Vedeta din „Tânărul papă” lansează „Acel Martie”, la Piteşti. Mădălina Bellariu revine în oraşul natal alături de alte vedete internaţionale
11:59
Vedeta din „Tânărul papă” lansează „Acel Martie”, la Piteşti. Mădălina Bellariu revine în oraşul natal alături de alte vedete internaţionale
Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați
11:12
Digi RCS-RDS oferă acest produs pentru doar 5.08 lei. Toți abonații TV din România sunt vizați
INEDIT Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi
10:24
Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cum a devenit Timothée Chalamet simbolul noii masculinități

Cele mai noi

Trimite acest link pe