Care a fost motivul pentru care Persia și-a schimbat numele în Iran

Persia, cunoscută și sub numele de Imperiul Achaemenid sau Imperiul Persan, a fost cel mai mare imperiu între anii 550 – 330 î.e.n. Alexandru cel Mare. El a înfrânt Persia și a pus capăt dominației acestei civilizații.

Persia antică a fost un centru al culturii, religiei, științei, tehnologiei și artei. Multe dintre lucrurile și cunoștințele pe care le folosim astăzi provin de la perși, relatează Atlas Geografic.

Persia sau Iran

Grecii au dat acestei țări numele Persia. Cu toate acestea, încă de pe timpul profetului Zoroastru, ori chiar mai devreme, cei din Imperiul Persan considerau că sunt iranieni și că țara lor se numește Iran.

Milenii întregi, numele țării era cunoscut drept Persia în lumea vestică. În 1955, autoritățile din Persia modernă au cerut delegaților străine să folosească numele de Iran în corespondența oficială.

Acum, ambii termeni sunt comuni, însă Persia se folosește în context istoric și cultural, iar în Iran în context politic.

Lucruri neștiute despre Persia

44% din populația totală a Globului trăia în Persia în anul 480 î.e.n (50 de milioane de oameni). Herodot notează că atunci când perșii aveau de luat o decizie importantă, aceștia se îmbătau cu vin și luau decizia. A doua zi, când se trezeau, verificau dacă decizia luată era o idee bună. Prima cartă a drepturilor omului a apărut în Persia, sub forma unui cilindru, în anul 539 î.e.n.. Aceasta a făcută la ordinul regelui Cirus cel Mare. A spune o minciună era cel mai dizgrațios lucru pe care îl puteai face în Persia antică. Perșii prețuiau foarte mult adevărul, ei fiind învățați de mici să nu mintă. Femeile munceau și puteau conduce echipe de muncitori. Unul dintre consilierii regelui Xerxes era o femeie. Au fost pionierii tehnologiei de răcire a alimentelor. Cu ajutorul unor cupole făcute din cărămizi rezistente la căldură, a vântului și a gheții puteau păstra alimentele mai mult timp în verile fierbinți. Perșii sunt cei care au inventat pantalonii lungi, preferând materiale ca lâna, mătasea sau pielea. În Persia, mulți bărbați purtau pantofi cu toc pentru a sta mai bine în șaua calului, iar diplomații perși au fost cei care au prezentat cizmele cu toc aristocrației europene.

