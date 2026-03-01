Cel mai mare dușman al Israelului a fost ucis în loviturile asupra Iranului

După uciderea liderului suprem iranian, rapoartele iraniene transmit că și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, considerat cel mai mare dușman al Israelului, a fost ucis în atacurile israeliene de sâmbătă, la Teheran.

În 2006, acesta a spus că dorește „ștergerea Israelului de pe hartă”. Fostul președinte a acuzat că crearea statului Israel a dus la declanșarea războaielor în Orientul Mijlociu.

„Instalarea unui regim sionist a fost un act al unui opresor mondial împotriva lumii islamice. Luptle de pe pământul ocupat sunt parte a războiului destinului. Rezultatul a sute de ani de război vor defini tărâmul palestinian. Cum a spus un Imam, Israelul trebuie șters de pe hartă”, a spus atunci președintele Iranului într-o conferință de la Teheran, care avea ca temă „O lume fără sionism”, la care au participat 4.000 de studenți musulmani.

Ahmadinejad a făcut apel la unitatea Palestiniană, la rezistență și la anihilarea regimului sionist.

Scurtă biografie

Mahmoud Ahmadinejad s-a născut pe 28 octombrie 1956. A fost inginer și profesor de profesie, provenit dintr-o familie săracă.Pe plan ideologic, a fost un politician naționalist și ultraconservator. A fost numit guvernator provincial în 1993, iar în 2003 a fot ales primar al Teheranului de către consiliu. În cei doi ani de administrație neoconservatoare, acest a abolit toate reformele realizate de predecesorii săi și a implementat politici religioase stricte. În 2005, a câștigat alegerile prezidențiale cu 62% și a devenit al șaselea președinte al Iranului.

În perioada celor două mandate prezidențiale (2005-2013), relațiile dintre Iran și Occident au devenit mult mai tensionate. A fost acuzat de încălcarea drepturilor omului de către organizațiile civice. Cu toate că țara este bogată în petrol, acesta a raționalizat consumul de benzină și a redus ratele dobânzilor bancare. A avut o atitudine foarte ostilă față de Israel, Arabia Saudită, Regatul Unit și SUA. După capturarea și executarea dictatorului irakian Saddam Hussein, era în lista celor mai periculoși inamici ai SUA, alături de Osama bin Laden și Kim Jong-il după ce a intensificat programul nuclear iranian.

În 2009, după ce a fost reales ca președinte, a reprimat protestele cu brutalitate după ce au apărut acuzații privind fraudarea alegerilor. Pe de altă parte, el a purtat lupte pentru putere cu reformiștii, dar și cu tradiționaliștii din Parlament și cu Garda Revoluționară. Nu a avut relații prea bune nici cu liderul suprem iranian Ali Khamenei. În 2012, a fost primul președinte al Republicii Islamice Iraniene care a fost audiat în parlamentul iranian. Alegerile din 2013 au fost câștigate de reformistul Hasan Rouhani. Ahmadinejad, care s-a întors în învățământ, a încercat în mod repetat să candideze la alegerile prezidențiale, dar fără succes.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

