Prima pagină » Știri externe » Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical

Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical

01 mart. 2026, 15:11, Știri externe
Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical

După asasinarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, un raport al serviciului de informații central al SUA (CIA), citat de Reuters, arată că puterea în țară ar putea fi preluată de reprezentanți radicali ai Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC). 

Raportul CIA arată că preluarea puterii în Iran de către figurile radicale din cadrul IRGC ar putea duce la o radicalizare și mai mare a Teheranului. Conform spuselor a doi interlocutori ai agenției americane, concluzia a fost trasă de CIA înainte de loviturile efectuate de SUA și Israel. Conform analizei, eliminarea lui Ali Khamenei nu garantează atenuarea politicii din Iran, ci, dimpotrivă, ar putea deschide calea către putere a unor figuri mai dure și mai intransigente din punct de vedere ideologic din cadrul IRGC.

O altă sursă menționează că preluarea conducerii țării de către reprezentanți ai IRGC a fost considerată unul dintre scenariile posibile de dezvoltare a situației, discutate în cercurile de informații americane.

Donald Trump: Nu vor avea niciodată o armă nucleară

Anul trecut președintele Donald Trump a declarat că nu dorește o schimbare a regimului din Iran, deoarece o astfel de schimbare ar duce la haos. Acum, liderul de la Casa Albă a făcut apel la Gărzile Revoluționare, forțele armate și polițiștii iranieni să depună armele și le-a promis imunitate completă în cazul în care nu va exista o ripostă.

De asemenea, președintele american a explicat că este decis ca acest regim „terorist” să nu poată obține o armă nucleară.

„Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Acest regim va învăța curând că nimeni nu ar trebui să provoace forța și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite. Am construit și reconstruit armata noastră în prima mea administrație și și nu există nicio armată pe Pământ care să se apropie de puterea, forța sau sofisticarea ei.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS 🚨 Iranienii susțin că au lovit unul dintre portavioanele americane din Orientul Mijlociu
16:12
🚨 Iranienii susțin că au lovit unul dintre portavioanele americane din Orientul Mijlociu
LIVE 🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
16:08
🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
NEWS ALERT Cel mai mare dușman al Israelului a fost ucis în loviturile asupra Iranului
15:39
Cel mai mare dușman al Israelului a fost ucis în loviturile asupra Iranului
FLASH NEWS Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți
15:37
Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți
NEWS ALERT Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice: „Nu sunt indicii că țara ar fi fost amenințată”
15:07
Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice: „Nu sunt indicii că țara ar fi fost amenințată”
PORTRET Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul
14:27
Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Antarctica tocmai a înregistrat cea mai rapidă prăbușire a unui ghețar documentată vreodată
MESAJ Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune
16:12
Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune
SĂRBĂTOARE Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor
15:17
Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor
DOCUMENT EXCLUSIV În timp ce autorităţile de la Bucureşti dau din colţ în colţ, Emiratele Arabe anunţă că asigură plata cazării turiştilor captivi în Dubai. Gândul a obţinut documentul prin care sunt informaţi
15:04
În timp ce autorităţile de la Bucureşti dau din colţ în colţ, Emiratele Arabe anunţă că asigură plata cazării turiştilor captivi în Dubai. Gândul a obţinut documentul prin care sunt informaţi
EXCLUSIV Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara
15:02
Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara
FLASH NEWS O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului
14:26
O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului
TEHNOLOGIE Trebuie sau nu să fii politicos cu Inteligența Artificială. Ce spun experții
14:23
Trebuie sau nu să fii politicos cu Inteligența Artificială. Ce spun experții

Cele mai noi

Trimite acest link pe