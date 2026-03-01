Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical

După asasinarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, un raport al serviciului de informații central al SUA (CIA), citat de Reuters, arată că puterea în țară ar putea fi preluată de reprezentanți radicali ai Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC).

Raportul CIA arată că preluarea puterii în Iran de către figurile radicale din cadrul IRGC ar putea duce la o radicalizare și mai mare a Teheranului. Conform spuselor a doi interlocutori ai agenției americane, concluzia a fost trasă de CIA înainte de loviturile efectuate de SUA și Israel. Conform analizei, eliminarea lui Ali Khamenei nu garantează atenuarea politicii din Iran, ci, dimpotrivă, ar putea deschide calea către putere a unor figuri mai dure și mai intransigente din punct de vedere ideologic din cadrul IRGC.

O altă sursă menționează că preluarea conducerii țării de către reprezentanți ai IRGC a fost considerată unul dintre scenariile posibile de dezvoltare a situației, discutate în cercurile de informații americane.

Donald Trump: Nu vor avea niciodată o armă nucleară

Anul trecut președintele Donald Trump a declarat că nu dorește o schimbare a regimului din Iran, deoarece o astfel de schimbare ar duce la haos. Acum, liderul de la Casa Albă a făcut apel la Gărzile Revoluționare, forțele armate și polițiștii iranieni să depună armele și le-a promis imunitate completă în cazul în care nu va exista o ripostă.

De asemenea, președintele american a explicat că este decis ca acest regim „terorist” să nu poată obține o armă nucleară.

„Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Acest regim va învăța curând că nimeni nu ar trebui să provoace forța și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite. Am construit și reconstruit armata noastră în prima mea administrație și și nu există nicio armată pe Pământ care să se apropie de puterea, forța sau sofisticarea ei.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: