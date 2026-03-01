Prima pagină » Actualitate » Delicatesa care se vinde cu 8000 de euro kilogramul. Această fermă a dat lovitura în afaceri: abia mai face față comenzilor

01 mart. 2026
Delicatesa care se vinde cu 8000 de euro kilogramul / Sursa: Shutterstock, foto ilustrativ

Într-un mic sat din sudul Spaniei se produce „primul caviar organic din lume”. La  ferma de sturioni Caviar Riofrío, această delicatesă este obținută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare. Nu se adaugă aditivi, nici conservanți, după cum relatează un reportaj realizat de Euronews.

Condițiile de producție sunt atent controlate la ferma din Riofrío. De exemplu, apa provine dintr-un izvor aflat la doar 300 de metri distanță de instalații.

În plus, toți sturionii crescuți aici sunt hrăniți exclusiv cu furaje organice, pe bază de legume și carne de pește provenite, din surse sustenabile.

„Sturionii au un metabolism lent”

„Sturionii au un metabolism lent și cresc foarte încet. Nu este o specie pentru cei nerăbdători. Nu grăbim procesul în niciun fel, lăsăm animalul să producă icrele așa cum ar face-o în natură”, spune Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar la această fermă de sturioni din Spania.

An de an, societatea care administrează ferma produce aproximativ două tone de caviar, în trei varietăți diferite. Întreaga marfă este exportată în Japonia, Taiwan, Franța, Marea Britanie, Olanda sau Portugalia.

Pentru un singur kilogram din gama de lux de caviar organic, prețul este de 8.000 de euro.

„Certificarea organică garantează standarde foarte ridicate. Aromele sunt subtile, iar gustul te duce cu gândul la peștele proaspăt prins din râu sau din mare”, afirmă Carlos Portela, directorul general al companiei.

La ferma spaniolă nu se comercializează doar caviar, ci și carne de sturion, fie afumată, fie confiată. Anual, producția este undeva la 15 tone de pește.

Caviarul, tot mai cerut în restaurante

Mult timp, caviarul organic a fost considerat un produs de lux, dar acum a început să fie tot mai cerut de clienții marilor restaurante.

„Este o delicatesă. Nu mănânci caviar cu lingura. Îl savurezi, îi acorzi timp. Este legat de momentele speciale petrecute cu familia sau prietenii”, insistă Portela.

De exemplu, restaurantul iberic Los Marinos José, amplasat pe malul Mediteranei, are multe preparate cu caviar prezente în meniu. Localul servește în jur de 80 de clienți pe zi iarna și până la 200 în sezonul de vară.

„Nu mai este la fel de scump ca înainte, pentru că au apărut mai mulți producători. Încercăm să îl facem accesibil, astfel încât cât mai mulți oameni să îl poată gusta”, spune  Pablo Sanchez Lopez, chef și coprioritar al localului.

China a inundat piața globală de caviar, aproximativ 70% din producție provenind de la fermele sale piscicole. Spaniolii deja spun că acest produs, caviarul, nu mai ceva exclusiv rusesc sau iranian. Și nicidecum un produs sălbatic.

