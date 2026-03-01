Prima pagină » Știri externe » Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți

01 mart. 2026, 15:37, Știri externe
Ciocniri între protestatari și forțele de ordine în fața consulatului Statelor Unite din Karachi, Pakistan. După ce mulțimea furioasă a spart geamurile, forțele de ordine au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a o dispersa, au declarat oficialii. Agenții de securitate ai consulatului american au deschis apoi focul asupra protestatarilor. Nouă persoane au fost ucise, relatează publicația DW.

Aproximativ 25 de persoane ar fi fost rănite, unele fiind acum în stare gravă.

Ciocnirile au avut loc ca răspuns la anunțul că liderul religios suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile americane și israeliene asupra Republicii Islamice.

Agenția de știri Reuters l-a citat pe Sukhdev Assardas Hemnani, purtătorul de cuvânt al guvernului local, care a declarat că agenții de securitate ai consulatului american au deschis focul asupra protestatarilor.

„Nimeni nu va avea dreptul să ia legea în propriile mâini”, a declarat ministrul de interne al provinciei Sindh, Ziaul Hassan Lanjar, potrivit publicației pakistaneze Dawn.

Lanjar a afirmat că se vor lua măsuri împotriva celor care tulbură ordinea publică.

Potrivit poliției din capitala pakistaneză Islamabad, autoritățile au închis toate drumurile de acces către zona securizată care găzduiește ambasadele străine și sediile guvernamentale — ca măsură de precauție.

Pakistanul are una dintre cele mai mari comunități musulmane șiite din lume.

