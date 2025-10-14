În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării

În timp ce banca de stat pe care o conduce se duce de râpă, averea directorului Eximbank, Traian Halalai sporește. Din cauza creditelor neperformante, de miliarde de lei, deficitul bugetar ar putea crește. În tot acest timp, directorul refuză să demisioneze.

Eximbank este banca deținută în majoritate de stat, prin Ministerul Finanțelor. Aceasta se află într-o situație mai mult decât dificlă din cauza creditelor acordate unor companii precum GSP Constanța, Liberty Galați și Electrocentrale Craiova, scriu ei de la Economedia.ro. Banii sunt aproape imposibil de returnat de către creditori. Guvernul caută soluții pentru ca datoriile să nu afecteze deficitul bugetar de anul acesta și chiar pe cel viitor.

Atât premierul Ilie Bolojan cât și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare au anunțat că vor trimite corpul de control și i-au cerut directorului Traian Halalai să demisioneze, care a refuzat, mai scriu cei de la Economedia.ro.

Potrivit acestora, creditul acordat de Eximbank Combinatului Liberty Galați se ridică la aproape 1,5 miliarde de lei. O tranșă de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, a fost luată în decembrie 2023 pe o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina. După un an, firmei i s-a mai acordat un alt credit în valoare de 750 ce milioane de lei, pentru Liberty Tubular Products Galați. În acest moment, societatea se află în concordat preventiv, adică evită intrarea în insolvență, în timp ce instanța a aprobat un plan de restructurare, deși șansele ca statul român să-și mai recupereze banii sunt aproape nule, mai scriu cei de la Economedia.ro.

Un alt credit neperformant este și acela de 350 de milioane de lei, acordat către Electrocentrale Craiova; firmă cu capital majoritar de stat, ce aparține Ministerului Energiei și care furnizează apă și căldură pentru Craiova. Firma a înregistrat pierderi serioase, deși a mai cerut de la bancă încă 350 de milioane de lei, în septembrie, din fondul de rezervă bugetară, ca să asigure continuitatea furnizării căldurii pentru iarnă, în Craiova.

GPS Offshore este cel de-al treilea credit neperformant acordat de Eximbank, în condițiile în care principala companie a holdingului a intrat definitv în insolvență, la solicitarea unor angajați care nu și-au mai primit salariile. În urma unei anchete jurnalistice, s-a dovedit că firma a cerut un împrumut guvernamental de peste 46 de milioane de euro, în 2022, însă informațiile obținute de ziariști au scos la iveală faptul că firmele deținute de Gabriel Comănescu au primit încă de două ori pe atât de la banca de stat. La finele lui 2021, firmele acestuia datorau statului peste 58 de milioane de euro.

În tot acest timp, directorul Eximbank, Traian Halalai, care a fost coleg în consiliul director al Asociației Române a Exportatorilor (AREX), o organizație profesională, neguvernamentală, cu Gabriel Comănescu, proprietarul GPS Offshore, prosperă, iar veniturile i-au crescut de la un an la altul.

Potrivit declarației de avere pe care a depus-o în decembrie 2024, venitul încasat este de 1,68 de milioane de lei, în comparație cu doar 1,3 milioane de lei, cât înregistra în 2023. Acesta mai deține și calitatea de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) de la Exim Banca Românească, funcție de unde a mai încasat încă 257.916 lei anul trecut, mai scriu cei de la Economedia.ro.

Toate creditele neperformante au fost acordate de Eximbank cu aprobarea statului român, prin intermediul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (cunoscut sub acronimul CIFGA), care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor.

