Prima pagină » Actualitate » În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării

În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării

Luiza Dobrescu
14 oct. 2025, 08:58, Actualitate
În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării

În timp ce banca de stat pe care o conduce se duce de râpă, averea directorului Eximbank, Traian Halalai sporește. Din cauza creditelor neperformante, de miliarde de lei, deficitul bugetar ar putea crește. În tot acest timp, directorul refuză să demisioneze. 

Eximbank este banca deținută în majoritate de stat, prin Ministerul Finanțelor. Aceasta se află într-o situație mai mult decât dificlă din cauza creditelor acordate unor companii precum GSP Constanța, Liberty Galați și Electrocentrale Craiova, scriu ei de la Economedia.ro. Banii sunt aproape imposibil de returnat de către creditori. Guvernul caută soluții pentru ca datoriile să nu afecteze deficitul bugetar de anul acesta și chiar pe cel viitor.

Atât premierul Ilie Bolojan cât și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare au anunțat că vor trimite corpul de control și i-au cerut directorului Traian Halalai să demisioneze, care a refuzat, mai scriu cei de la Economedia.ro.

Potrivit acestora, creditul acordat de Eximbank Combinatului Liberty Galați se ridică la  aproape 1,5 miliarde de lei. O tranșă de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, a fost luată în decembrie 2023 pe o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina. După un an, firmei i s-a mai acordat un alt credit în valoare de 750 ce milioane de lei, pentru Liberty Tubular Products Galați. În acest moment, societatea se află în concordat preventiv, adică evită intrarea în insolvență, în timp ce instanța a aprobat un plan de restructurare, deși șansele ca statul român să-și mai recupereze banii sunt aproape nule, mai scriu cei de la Economedia.ro.

Un alt credit neperformant este și acela de 350 de milioane de lei, acordat către Electrocentrale Craiova; firmă cu capital majoritar de stat, ce aparține Ministerului Energiei și care furnizează apă și căldură pentru Craiova.  Firma a înregistrat pierderi serioase, deși a mai cerut de la bancă încă 350 de milioane de lei, în septembrie, din fondul de rezervă bugetară, ca să asigure continuitatea furnizării căldurii pentru iarnă, în Craiova.

GPS Offshore este cel de-al treilea credit neperformant acordat de Eximbank, în condițiile în care principala companie a holdingului a intrat definitv în insolvență, la solicitarea unor angajați care nu și-au mai primit salariile.  În urma unei anchete jurnalistice, s-a dovedit că firma a cerut un împrumut guvernamental de peste 46 de milioane de euro, în 2022, însă informațiile obținute de ziariști au scos la iveală faptul că firmele deținute de Gabriel Comănescu au primit încă de două ori pe atât de la banca de stat. La finele lui 2021, firmele acestuia datorau statului  peste 58 de milioane de euro.

În tot acest timp, directorul Eximbank, Traian Halalai, care a fost coleg în consiliul director al Asociației Române a Exportatorilor (AREX), o organizație profesională, neguvernamentală, cu Gabriel Comănescu, proprietarul GPS Offshore, prosperă, iar veniturile i-au crescut de la un an la altul.

Potrivit declarației de avere pe care a depus-o în decembrie 2024, venitul încasat este de 1,68 de milioane de lei, în comparație cu doar 1,3 milioane de lei, cât înregistra în 2023. Acesta mai deține și calitatea de membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) de la Exim Banca Românească, funcție de unde a mai încasat încă 257.916 lei anul trecut, mai scriu cei de la Economedia.ro.

Toate creditele neperformante au fost acordate de Eximbank cu aprobarea statului român, prin intermediul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (cunoscut sub acronimul CIFGA), care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bătălia pentru Liberty Galați. De ce luptă Dorinel Umbrărescu și magnatul Rinat Ahmetov pentru combinatul cu datorii de 1 MILIARD de euro

Dezastru la Liberty Galaţi. Sidex a trimis în șomaj peste 3.000 de angajați. Combinatul, perla industriei României, distrus. Mai poate fi salvat? Remus Borza: E nevoie de 300 de milioane euro să repornim activitatea. La mijloc sunt 5.000 de familii din Galați

Citește și

ACTUALITATE CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
10:28
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
ANALIZA de 10 Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
10:00
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
ACTUALITATE Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
09:45
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
Gândul de Vreme Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
09:30
Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă”
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel