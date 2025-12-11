În timp ce mulți tineri găsesc diverse scuze pentru a evita mișcarea, o bătrână de 91 de ani din Cluj merge de trei ori pe săptămână la sală

O clujeancă în vârstă de 91 de ani oferă o lecție de voință, în timp ce mulți tineri își găsesc scuze pentru a evita mișcarea. Bătrâna iubește fitnessul, iar de trei ori pe săptămână se antrenează în sala de sport.

Pentru Mariane Felecan, numită „Oma” (bunica, în limba germană) de către apropiați, ambiția de a se menține activă este mai puternică decât orice durere și, în ciuda vârstei sale înaintate și a problemelor oculare de care suferă, străbunica s-a hotărât să se dedice mișcării și să își recâștige mobilitatea de odinioară.

„M-am plictisit acasă, faptul că nu văd să citesc, la televizor greu văd. Am degenerare maculară, am un handicap grav, nu mai pot citi. Eu nu vreau să stau în pat, ce sa fac? Înţepenesc acolo, să îmi crească greutatea?”, a declarat aceasta într-un interviu pentru observatornews.ro.

„Mişcarea contribuie foarte mult la existenţă şi îţi dă putere”

Potrivit sursei citate, bunicuța are o rutină bine pusă la punct. Astfel, cu un rucsac în spate, ea merge de trei ori pe săptămână la sala din apropierea locuinței sale, unde se antrenează timp de o oră la fiecare sesiune.

„Mişcarea contribuie foarte mult la existenţă şi îţi dă putere”, spune femeia.

Inițial, ea a început cu exerciții ușoare sub îndrumarea unui instructor, iar astăzi folosește singură aparatele.