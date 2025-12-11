Prima pagină » Actualitate » În timp ce mulți tineri găsesc diverse scuze pentru a evita mișcarea, o bătrână de 91 de ani din Cluj merge de trei ori pe săptămână la sală

12 dec. 2025, 00:11, Actualitate
În timp ce mulți tineri găsesc diverse scuze pentru a evita mișcarea, o bătrână de 91 de ani din Cluj merge de trei ori pe săptămână la sală
FOTO - Captură video: Observator TV

O clujeancă în vârstă de 91 de ani oferă o lecție de voință, în timp ce mulți tineri își găsesc scuze pentru a evita mișcarea. Bătrâna iubește fitnessul, iar de trei ori pe săptămână se antrenează în sala de sport.

Pentru Mariane Felecan, numită „Oma” (bunica, în limba germană) de către apropiați, ambiția de a se menține activă este mai puternică decât orice durere și, în ciuda vârstei sale înaintate și a problemelor oculare de care suferă, străbunica s-a hotărât să se dedice mișcării și să își recâștige mobilitatea de odinioară.

FOTO – Captură video: Observator TV

„M-am plictisit acasă, faptul că nu văd să citesc, la televizor greu văd. Am degenerare maculară, am un handicap grav, nu mai pot citi. Eu nu vreau să stau în pat, ce sa fac? Înţepenesc acolo, să îmi crească greutatea?”, a declarat aceasta într-un interviu pentru observatornews.ro.

„Mişcarea contribuie foarte mult la existenţă şi îţi dă putere”

Potrivit sursei citate, bunicuța are o rutină bine pusă la punct. Astfel, cu un rucsac în spate, ea merge de trei ori pe săptămână la sala din apropierea locuinței sale, unde se antrenează timp de o oră la fiecare sesiune.

„Mişcarea contribuie foarte mult la existenţă şi îţi dă putere”, spune femeia.

Inițial, ea a început cu exerciții ușoare sub îndrumarea unui instructor, iar astăzi folosește singură aparatele.

FOTO - Captură video: Observator TV

FOTO – Captură video: Observator TV

„În momentul în care a venit nu putea să ridice mâna, să aprindă lumina, să mănânce, să îşi ducă lingura la gură, în momentul de faţă se descurcă, nu mai foloseşte nici bastonul. La început am zis că e un pic cam riscant să îi fac un abonament, din cauza vârstei înaintate, după care am zis că eu care susţin sportul şi chiar îmi doresc ca toată lumea să facă sport, i-am cerut o adeverinţă medicală să nu am probleme şi a zis că pot să îţi aduc câte adeverinţe vrei”, a declarat Gelu Sabău, proprietarul sălii de fitness.

Cele mai noi