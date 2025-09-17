În ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție, un francez a câștigat la LOTO... pentru a doua oară

Un francez a trăit o coincidență stranie, în ziua în care s-a recăsătorit cu fosta soție. A câștigat la loterie pentru a doua oară, la nici doi ani distanță de la primul succes, iar în contul său a mai intrat, astfel, un milion de euro.

Astfel, între Primărie și locuința conjugală, norocosul bărbat a decis să se oprească la un magazin pentru a vedea dacă biletul pe care îl avea în buzunar este sau nu câștigător.

Evident, imediat după ce a aflat că este din nou milionar și-a sunat prietenii și soția pentru a le da incredibila veste, potrivit Observator TV.

Plecat între timp în Italia, la Veneția, pentru luna de miere, el a contactat loteria franceză. „Nu veți ghici niciodată, sunt din nou eu, am câștigat din nou”, le-a spus bărbatul. „Puteți fi fericiți atât la jocuri de noroc, cât și în dragoste”, a precizat managerul loteriei.

Sursă foto – Caracter ilustrativ: Envato