Înalta Curte dă o decizie care pune capăt unei vechi divergențe judiciare referitoare la cercetarea disciplinară a unui funcționar public

„Mustrările” ușoare, la stat, la adresa unui funcționar public cer garanții grele a decis Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.191/2025, pronunțată pe 29 mai 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 12 septembrie 2025. Hotărârea vine să încheie o divergență judiciară veche de câțiva ani.

Judecătorii ÎCCJ au motivat prin faptul că nu poți să atingi reputația profesională a unui angajat la stat fără să-i dai ocazia, procedural, să se apere.

Prin urmare, Codul Administrativ condiționează mustrarea scrisă prin două proceduri: investigarea faptelor și ascultarea celui vizat.

Decizia este rezultatul unui proces care îngreuna practica instanțelor, la solicitarea Curții de Apel Târgu Mureș, care a întrebat instanța supremă despre situația în care conducătorul instituției poate aplica direct mustrarea scrisă sau este obligatorie cercetarea prealabilă și audierea funcționarului.

Astfel, Înalta Curte a dispus că ambele proceduri trebuie aplicate, potrivit art. 493 alin. (3) din Codul administrativ, care permite aplicarea directă a mustrării scrise „cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (1)”. Iar alin. (1) cere cercetare și audiere, iar audierea – consemnată în scris, sub sancțiunea nulității.

Cum a motivat instanța supremă Decizia nr. 191/2025

ÎCCJ justifică prin faptul că tocmai sancțiunile aparent mărunte pot fi cele mai abuzive, pentru că sunt cele mai tentante și mai ușor de aplicat. Acestea pot afecta dosarul profesional al funcționarului public, influențează evaluările, concursurile și mobilitatea. La nivel instituțional, decizia unifică practica, prin instituirea unei reguli unice și verificabile.

De altfel, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 466/2024, a confirmat că textul Codului administrativ e clar: conducătorul instituției poate aplica mustrarea asupra funcționarului numai după aplicarea regulilor cercetării prealabile.

În cazul în care nu sunt parcurse etapele legale, sancțiunea atrage nulitatea asupra acțiunii. În cazul în care funcționarul refuză să se prezinte sau să semneze, se consemnează într-un proces-verbal și nu blochează procedura. Instituția trebuie să poată proba că a oferit funcționarului șansa să se apere. Lipsa cercetării prealabile transformă, la rândul său, mustrarea într-un act care poate fi ușor atacat în contencios.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un ȘEF de la Protecția Consumatorilor a revenit în funcție după ce procurorii DNA au uitat să-i prelungească controlul judiciar. De ce fapte e acuzat

Guvernul oferă SUBVENȚII pentru angajarea victimelor violenței domestice și traficului de persoane