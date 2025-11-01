Lumini, istorie, modernism, repere culturale, peisaje ireal de frumoase și o atmosferă spectaculoasă. Într-un cuvânt, o inaugurare grandioasă în care Egiptul Antic prinde viață la Cairo. Marea deschidere, care va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, va celebra moștenirea antică a Egiptului, dar și rolul său modern de centru cultural global. Marele Muzeu Egiptean (GEM) prezintă cele mai emblematice artefacte din epoca faraonilor – statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii -, reunite într-un spațiu expozițional cu o suprafață de 50.000 de metri pătrați. Așteptata inaugurare are loc sâmbătă, la ora 18.00, ora României.

Situată lângă emblematicile Piramide din Giza, Muzeul GEM găzduiește peste 100.000 de artefacte antice, inclusiv colecția completă de comori ale regelui Tutankhamon, multe dintre ele expuse pentru prima dată publicului.

Deschiderea muzeului a fost amânată de mai multe ori, din 2020 până în 2025, din diverse motive, printre care revoluțiile din Egipt, pandemia de COVID-19, care a afectat pregătirile și logistica, împiedicând deschiderea programată pentru 2020, și, mai nou, conflictul dintre Iran și Israel din iunie 2025.

Unde se poate viziona ceremonia

Ceremonia de deschidere va fi transmisă în direct pe mai multe rețele naționale de televiziune, inclusiv Extra News și Egyptian Channel One. Pentru publicul global, evenimentul va fi transmis în direct și pe TikTok, oferind spectatorilor șansa de a fi martori la deschiderea acestui proiect monumental de oriunde din lume.

Când are loc cel mai așteptate eveniment cultural din 2025

Ceremonia începe la ora 18:00, ora României, și se așteaptă să includă un program uimitor de spectacole, discursuri și prezentări vizuale care evidențiază bogata istorie a Egiptului.

În plus, la ceremonia de deschidere sunt așteptați peste 60 de demnitari internaționali, membri ai familiei regale și personalități culturale notabile, ceea ce o face una dintre cele mai importante reuniuni culturale la nivel mondial din ultimii ani.

Oaspeți „pe sprânceană” la deschiderea muzeului din Cairo

Printre oaspeții confirmați și așteptați se numără președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, regele Willem-Alexander al Olandei, regele Felipe al VI-lea și regina Letizia a Spaniei, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Ghanei, John Mahama, regina Mary a Danemarcei, regele Philippe al Belgiei, prințul moștenitor Theyazin al Omanului, prințesa Akiko de Mikasa a Japoniei, prim-ministrul Kuweitului, șeicul Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, ministrul Culturii și Turismului din China, Sun Yeli, și fostul manager al echipei Liverpool FC, Jürgen Klopp.

Se așteaptă ca evenimentul să includă și alți invitați neconfirmați din industria divertismentului, egiptologi celebri și organizații internaționale, pe măsură ce lista invitaților continuă să se extindă.

Oficialii estimează că noul muzeu ar putea atrage până la 7 milioane de vizitatori în plus anual, contribuind la obiectivul stabilit de autoritățile egiptene de 30 de milioane de turiști până în 2030.

„Muzeul găzduiește o colecție uriașă care anterior era depozitată, din lipsă de spațiu de expunere”, a declarat pentru Reuters Ghada Abdelmoaty, profesor asociat la Institutul Superior de Turism și Hoteluri din Alexandria, care crede că țintele stabilite sunt realiste.

Muzeul, inclus în ofertele turistice egiptene. Începutul unei noi ere în turismul cultural

Compania egipteană Orient Hospitality Group, activă în domeniul turismului, lucrează la programe combinate care includ vizitarea noului muzeu în pachetele oferite turiștilor.

„Turiștii ar putea vizita muzeul, apoi ar putea petrece trei nopți la Marea Roșie, în Ain Sukhna, aflată la doar o oră de Cairo”, a explicat directorul comercial Remon Naguib.

Egiptul speră ca inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean să marcheze începutul unei noi ere în turismul cultural, atrăgând vizitatori interesați nu doar de plaje, ci și de istoria fascinantă a faraonilor.

Planurile pentru construcția muzeului au fost anunțate în 1992

Piatra de temelie a fost pusă la începutul anului 2002 de președintele de atunci al Egiptului, Hosni Mubarak, deși la acel moment nu fuseseră încă selectate un birou de arhitectură sau o firmă de construcții care să se ocupe de noul complex muzeal.

Pentru proiectul de arhitectură, organizatorii au organizat un concurs unde au primit 1.557 de înscrieri, din 82 de țări, ceea ce îl face al doilea cel mai mare concurs de arhitectură din istorie.

Contractul principal a fost atribuit în 2003 firmei de arhitectură irlandeză Heneghan Peng, dar în total o echipă de 300 de persoane din 13 companii din șase țări diferite a sfârșit prin a contribui la faza de proiectare a muzeului.

Construcția efectivă a început în 2005 și a fost complet finalizată în 2023

Costul inițial era estimat la aproximativ 500 de milioane de dolari, dar întârzierile, schimbările și alți factori au ridicat prețul final al complexului la peste un miliard de dolari. Aflat la doar doi kilometri de Piramide, complexul muzeal se întinde pe o suprafață totală de 50 de hectare, cu clădirea principală și exponatele ocupând o treime din suprafață.

Două dintre cele trei laturi ale clădirii se aliniază direct cu Marea Piramidă a lui Keops și cu Piramida lui Menkaure. Spațiul din jurul muzeului include o piață mare plină cu curmali, dominată de un obelisc uimitor, situat pe o bază de granit ridicată.

Fațada din piatră de alabastru translucidă a muzeului este decorată cu hieroglife, iar accesul în marele atrium, unde sunt expuse cele mai mari statui, se face printr-o clădire în formă de piramidă.

Scara muzeului este încununată cu ferestre din podea până în tavan, care oferă o priveliște dramatică asupra Piramidelor din apropiere. În interior, galeriile principale expun totul – de la o perucă veche de 3.100 de ani, împletită din păr uman, până la un colosal crocodil mumificat.

