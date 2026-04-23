Încăierarea dintre doi câini s-a lăsat cu un proces monstru la Oradea. Cine a fost capul răutăților

Walter, un pensionar a fost pus de Judecătoria Oradea să achite o despăgubire uriașă după o încăierare între câinele său Chow Chow și un Cane Corso al unei vecine. Bătălia s-a lăsat cu mușcături, un dosar penal și un proces civil. Judecătoriiau hotărât ca bărbatul să-i plătească vecinei aproape 10.000 euro

Ancheta procurorilor stabilise inițial că nu patrupedul lui a inițiat atacul, iar cel pe care femeia îl plimba este dintr-o rasă agresivă și trebuia purtat cu botniță, publică Bihoreanul.

Întâlnire de gradul zero

Walter Weber își scosese câinele la plimbare în cartierul Ared, unde locuiește, ca de obicei. De asta, Chow Chow-ul său s-a intersectat cu un Cane Corso plimbat de o vecină. A urmat o încăierare, iar femeia a încercat să-i despartă. Smucită de propriul câine, și-a scrântit un deget și s-a lovit la genunchi și fost mușcată.

Deși nu e clar care dintre cei doi câini a făcut-o, femeia l-a reclamat pe bărbat procurorilor și i-a deschis un proces civil. Judecătoria Oradea l-a obligat iniția să-i plătească daune de 30.000 lei, plus dobânzi. Sentința încă nu este definitivă, dar, dacă va fi menținută, suma va crește și mai mult, dobânzile fiind calculate de la data incidentului și deja curg de aproape 3 ani și jumătate, confirmă Bihoreanul.

Alertă în carier

Un echipaj de Poliție ajungea pe 27 noiembrie 2022 în cartierul Ared, în urma unui apel la 112 înregistrat în jurul orei 18. O locatară din zonă, Diana Dancea, ieșise din bloc pentru a-și plimba câinele Cane Corso, Jax, când de ei s-a apropiat Ding, un alt patruped, Chow Chow. Era lăsat fără lesă de stăpânul său, Walter Weber. Femeia le-a relatat polițiștilor că Chow Chow i-a atacat câinele. S-a pus între ei, iar, în încercarea de a-i despărți, a fost mușcată de „atacator”, a căzut și și-a scrântit un deget de la o mână.

Filmul încăierării, Ding vs Jax

Parchetul a deschis un dosar penal, pentru „neluarea de către stăpânul câinelui a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane”, infracțiune pedepsită cu închisoare între 6 luni și 5 ani sau cu amendă, dar la finele anului 2025 a închis ancheta printr-o dispoziție de neîncepere a urmăririi penale.

„Situația prezentată de partea vătămată este parțial adevărată”, consemna procuroarea Diana Gongea. Ancheta a confirmat că Ding, câinele Chow Chow al lui Weber, fusese plimbat fără lesă, iar la un moment dat s-a îndepărtat de stăpân și s-a apropiat de Jax, „având loc o altercație între cele două animale”, dar „din mijloacele de probă administrate nu s-a putut stabili cu exactitate dacă mușcătura canină a fost provocată de Chow Chow sau de Cane Corso”.

Procesul continuă

Cele mai noi

Trimite acest link pe