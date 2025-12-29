O femeie a murit în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din Ploiești

O femeie de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din municipiul Ploiești. Din cauza fumului dens, mai mulți locatari au fost evacuați de urgență.

Incendiul a izbucnit într -un apartament de la etajul trei

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 7:00. Focul a cuprins un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de pe strada George Topârceanu.

La fața locului au intervenit rapid două autospeciale de stingere, un microbuz pentru transport persoane, un echipaj SMURD de prim ajutor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, în zona bucătăriei, fiind distrus mobilierul din încăpere.

Victima, găsită inconștientă de pompieri

În interiorul apartamentului, pompierii au descoperit o femeie în vârstă de aproximativ 65 de ani, aflată în stare de inconștiență. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să constate decesul.

Pentru siguranță, patru persoane din apartamentele învecinate au fost evacuate, iar alte trei s-au autoevacuat. Locatarii au primit îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD, unii dintre ei suferind atacuri de panică. Aceștia au fost adăpostiți temporar în microbuzul pus la dispoziție de echipele de intervenție, pentru a fi feriți de temperaturile scăzute.

După stingerea focului, pompierii au aerisit spațiile afectate și au stabilit că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric.

RECOMANDAREA AUTORULUI

