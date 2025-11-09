Prima pagină » Actualitate » INCENDIU devastator la o pensiune din Gura Humorului, Suceava. O femeie de 72 de ani a murit

INCENDIU devastator la o pensiune din Gura Humorului, Suceava. O femeie de 72 de ani a murit

09 nov. 2025, 08:59, Actualitate
INCENDIU devastator la o pensiune din Gura Humorului, Suceava. O femeie de 72 de ani a murit
Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului / foto cu caracter ilustrativ

Un nou incident teribil, care amintește de tragedia de la Șura Dacilor, s-a petrecut în România, duminică dimineață. Un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unei pensiunii, în localitatea Gura Humorului, județul Suceava.

O femeie în vârstă de 72 de ani a decedat. Trupul ei carbonizat a fost găsit în interiorul clădirii.

Un minor se afla în pensiune

Potrivit pompierilor, suprafața afectată este de aproximativ 400 mp.

Incendiul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii.

Au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Din interiorul clădirii au fost evacuate șapte persoane, printre care și un minor. În prezent, incendiul este localizat și se lucrează pentru stingere și pentru îndepărtarea efectelor negative, potrivit ISU Suceava.

Din păcate, pompierii au descoperit și cadavrul unei persoane, victima fiind o femeie în vârstă de 72 de ani.

