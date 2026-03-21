Incendiu într-un apartament din Târgoviște. Nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

S-a dat alarma în Târgoviște, sâmbătă seara, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Avram Iancu. La fața locului au intervenit mai multe echipe de salvatori, iar nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Patru dintre victime au fost transportate la spital.

Detașamentul de Pompieri Târgoviște a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție la înălțime și o autospecială SMURD.

Incendiul se manifesta violent, cu degajări de fum, iar toți locatarii au fost evacuați în siguranță. În timpul intervenției, o femeie a fost găsită intoxicată cu fum.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

