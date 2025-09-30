INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați

Un incendiu de proporții a ibucnit marți dimineața la școala gimnazială din satul Prunaru, comuna Bujoreni, județul Teleorman. Toți elevii și profesorii aflați în clădire au fost evacuați în siguranță.

Potrivit ISU Teleorman, înainte de sosirea pompierilor, din unitatea de învățământ s-au autoevacuat 28 de copii și trei cadre didactice. Din sălile de clasă au fost scoase și ghiozdanele elevilor, astfel încât aceștia să poată merge acasă.

Incendiul s-a manifestat mocnit la nivelul acoperișului, la astereala din lemn din jurul unui coș de fum defect. La ora transmiterii știrii, pompierii decopertează zona din jurul coșului, pentru a verifica dacă mai există focare ascunse.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

