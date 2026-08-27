Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat la Digi24 că o eventuală unire a României cu Republica Moldova ar reprezenta un proiect istoric, cu efecte importante asupra întregii regiuni. El consideră însă că tema trebuie analizată în urma unei dezbateri ample.

Fritz: „Moldova, în mod evident, face parte din Europa”

Fritz susține discutarea temei unirii României cu Republica Moldova, despre care spune că ar putea avea un impact major asupra regiunii.

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„Eu cred că ar fi un proiect istoric, care evident ar schimba multe în toată regiunea. Și cred că este o dezbatere pe care trebuie să o avem fără teamă. Nu cred că suntem în punctul în care putem, în vreun fel, să tragem o concluzie, să batem palma sau altceva. Dar Moldova, în mod evident, face parte din Europa”, a declarat Fritz, la Digi24.

Liderul USR a vorbit și despre presiunile la care este supusă Republica Moldova, afirmând că țara se confruntă cu un război hibrid din partea Rusiei.

„Moldova, în mod evident, este ținta unui război hibrid al Rusiei. Și am toată admirația mea pentru felul în care fac fața acestui război. Și da, cred că România este mai puternică cu cât mai aproape stă de Moldova. Europa, cred eu, este mai puternică cu Moldova”, a mai spus el.

Fritz susține aderarea Republicii Moldova la UE

Dominic Fritz și-a exprimat, de asemenea, susținerea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, subliniind că o eventuală unire cu România trebuie analizată separat și fără abordări superficiale.

„De aceea susțin și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă sau nu ajungem și la unire, încă o dată, asta este o dezbatere care nu se poate face în mod superficial. Dar pe care cred că trebuie să o ducem cu multă simpatie”. a declarat Dominic Fritz.