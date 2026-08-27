Berlinul ar putea consolida programul nuclear al Marii Britanii în cadrul planurilor de a pune capăt dependenței Europei de America pentru apărare

Germania poartă discuții pentru a ajuta la finanțarea programului britanic de descurajare nucleară Trident, în contextul în care Europa încearcă să își consolideze apărarea împotriva Rusiei.

Discuțiile au fost motivate de temerile sporite legate de un atac rusesc asupra unui aliat NATO în toamnă și de imprevizibilitatea SUA sub conducerea lui Donald Trump, au declarat surse pentru Telegraph.

Planul ar include integrarea Germaniei în programele de descurajare nucleară britanică și franceză existente, în loc să-și construiască propria bombă nucleară.

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De asemenea, ar putea include sprijinirea programului de descurajare al Marii Britanii cu forțe convenționale, potrivit planificatorilor militari din Berlin.

„Avem un interes foarte puternic ca puterile nucleare existente din Europa să își extindă capacitățile”, a declarat o sursă pentru The Telegraph.

Marea Britanie deține submarine nucleare înarmate cu rachete Trident și servesc drept factor de descurajare nucleară a Regatului Unit

Îngrijorările europenilor privind un posibil atac din partea Rusiei au luat amploare după ce directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova săptămâna aceasta, surse declarând pentru Wall Street Journal și Politico că discuțiile s-au concentrat pe prevenirea unui atac rusesc asupra unui aliat NATO.

Ultima dată când un director CIA a vizitat Rusia a fost pe 3 noiembrie 2021, cu 3 luni înainte de invazia Ucrainei de către Vladimir Putin, reamintește The Independent.

Sursa Foto: Forțele navale regale ale Marii Britanii