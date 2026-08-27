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Drona cu explozibil, detonată ieri pe plaja din Olimp, ar fi fost scoasă din mare de 2 turiste: „Au luat-o de aripi și au cărat-o cam 5 metri”

Drona cu explozibil, detonată ieri pe plaja din Olimp, ar fi fost scoasă din mare de 2 turiste: „Au luat-o de aripi și au cărat-o cam 5 metri”
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În cursul zilei de miercuri, 26 august, o altă dronă a fost descoperită pe litoralul românesc. De data aceasta, aparatul încărcat cu explozibil a fost găsit în zona plajei din stațiunea Olimp. După ce s-a dat alarma pe plajă și s-a creat un perimetru de siguranță, geniștii au detonat-o. Un martor, în schimb, relatează că drona ar fi fost scoasă din mare de două turiste.

Drona descoperită pe plaja din stațiunea Olimp a fost detonată în condiții de siguranță, iar Gândul v-a arătat AICI momentul. Incidentul a provocat o alertă de securitate. Drona a fost observată în apă la ora 06:15, iar o persoană a sunat imediat la 112. Deși situația necesita ca persoanele să se îndepărteze de zona respectivă și să nu atingă fragmente sau elemente ale acestei drone, două turiste ar fi ignorat pericolul.

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Două turiste ar fi cărat drona câțiva metri

Două femei au intrat în apă înainte de sosirea autorităților și ar fi tras pe mal obiectul suspect. Aceasta se afla la doar 2-3 metri de șezlonguri și la aproximativ 100 de metri de faleză și hoteluri.  Un bărbat din Neamț se plimba pe plajă alături de soție când a observat obiectul suspect în apă. El a fost primul care a sunat la 112 și a alertat autoritățile. Tot el este și cel care povestește că cele două turiste ar fi ignorat pericolul la care s-ar fi expus și ar fi luat drona de aripi, trâgând-o câțiva metri spre mal.

„Era în buza mării așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, dar atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit și niște poze, am trimis pozele și ne-am dus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar”, a povestit bărbatul la Știrile Pro TV.

De altfel, vă reamintim că autoritățile fac apel la cetățeni să nu mai atingă obiecte suspecte și nici să le mute. Acestea ar putea conține explozibil. Persoanele care găsesc astfel de obiecte trebuie să se îndepărteze și să sune imediat la 112.

„În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112”, a transmis Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

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