Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la o navă aflată în Portul Midia, potrivit Mediafax. Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă generalizat la pupa navei, care transportă minereu.

UPDATE: ”Incendiu nava în Portul Midia, fără victime. Arde generalizat la pupa navei, aceasta transportă minereu”, a transmis ISU Constanța. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului, dar aceasta va fi stabilită de specialiști.

Flăcările s-au manifestat generalizat la partea din spate (pupa) a unei nave de transport minereu.

Știrea inițială:

Până la acest moment, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului intervine ISU Constanța cu cinci mașini de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială CBRN, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia.

Intervenția este în desfășurare.

-revenim cu detalii!