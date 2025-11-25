Incendiu puternic lângă București. Flăcări uriașe și degajări mari de fum în Domnești

Un incendiu violent a izbucnit pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești. Acesta s-a produs între pasajul Domnești și Stația Electrică, potrivit unui martor.

Incendiu puternic în Domnești

Potrivit ISU o victimă a inhalat fum, iar un lucrător de la ISU a căzut într-o groapă adâncă de doi metri. Acesta din urmă a fost transportat la spital. Pompierii se luptă cu flăcările uriașe, iar traficul este restricționat în zonă.

Potrivit unui șofer, incendiul a izbucnit în această seară pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în Domnești între Pasajul Domnești și Stația Electrică.

Șoferii care au trecut prin zonă au semnalat că incendiul se manifesta violent, iar traficul a devenit rapid îngreunat, pe măsură ce echipajele de intervenție se deplasau către locul incidentului.

Deocamdată nu se cunosc cauza incendiului. Autoritățile intervin pentru stingerea flăcărilor și pentru asigurarea perimetrului.

Conform unor surse, incendiul are loc la o clădire cu spații comerciale.