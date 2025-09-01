Prima pagină » Actualitate » INCENDIU violent la o fabrică din Alba. Sunt cel puțin patru victime. Plan Roșu de Intervenție, activat

INCENDIU violent la o fabrică din Alba. Sunt cel puțin patru victime. Plan Roșu de Intervenție, activat

Denis Andrei
01 sept. 2025, 08:50, Actualitate
INCENDIU violent la o fabrică din Alba. Sunt cel puțin patru victime. Plan Roșu de Intervenție, activat
Foto: Facebook/DSU - Imagine cu rol ilustrativ

Un incendiu violent a izbucnit luni dimineață la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, județul Alba. Cel puțin 4 persoane au suferit arsuri. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Alarmă la Sebeș, în județul Alba, după ce un incendiu puternic a cuprins luni o fabrică de prelucrare a lemnului. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre unitatea Kronospan.

Martorii din zonă au declarat că au auzit cel puțin două bubuituri – una mai slabă, urmată de o explozie mai puternică, în urma căreia s-au mișcat geamurile locuințelor. Un alt locuitor a spus că ar fi fost chiar trei zgomote puternice succesive.
Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra platformei industriale, fiind vizibil din toate cartierele apropiate, dar și de pe autostrada A1, potrivit Știri Aiud.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, ceea ce înseamnă mobilizarea de resurse suplimentare pentru salvarea victimelor și limitarea pagubelor.

La fața locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În sprijinul pompierilor din Alba au fost direcționate și un echipaj CBRN de la ISU Sibiu, precum și autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș. De asemenea, un elicopter SMURD a fost mobilizat pentru transportul victimelor.

Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași.

Conform informațiilor preliminare, două persoane au suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital. Alte două victime, rănite în urma unor traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului.

