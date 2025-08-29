Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident

Incendiul care a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, provocând o poluare masivă a aerului, a fost stins, vineri seară, după aproape trei zile. Incendiul devastator care a mistuit peste 70 de depozite ale unor oameni de afaceri de origine chineză a scos la suprafață modul în care funcționau spațiile asociate complexului comercial Dragonul Roșu, distruse în urma incendiului teribil de marți seară. Pentru spațiile respective, chiriașii achitau, împreună, peste 300.000 de euro pe an.

Un incendiu uriaș a izbucnit, marți seară, la un depozit construit pe un câmp situat lângă Complexul comercial Dragonul Roșu. Focul a provocat pagube imense iar fumul dens a ridicat indicele de poluare din București până la un nivel periculos.

Incendiul a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, cu degajări mari de fum. Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului.