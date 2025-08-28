Incendiul devastator care a mistuit peste 70 de depozite ale unor oameni de afaceri de origine chineză a scos la suprafață modul în care funcționau spațiile asociate complexului comercial Dragonul Roșu, distruse în urma incendiului teribil de marți seară. Pentru spațiile respective, chiriașii achitau, împreună, peste 300.000 de euro pe an.

Un incendiu uriaș a izbucnit, marți seară, la un depozit construit pe un câmp situat lângă Complexul comercial Dragonul Roșu. Focul a provocat pagube imense iar fumul dens a ridicat indicele de poluare din București până la un nivel periculos.

În timp ce flăcările transformau în scrum cantități uriașe de marfă, zeci de oameni de afaceri chinezi au încercat să intre în spațiile respective, într-o tentativă disperată de a-și mai salva ceva din bunuri. Au fost opriți însă de autorități, care, pentru a calma spiritele, au solicitat intervenția trupelor speciale.

Polițiștii ilfoveni au deschis un dosar in rem pentru distrugere prin incendiere. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că în urma cercetărilor s-a stabilit că focul a cuprins o construcție denumită „Depozitul B”, care aparținea societății Niro Investment, controlată de către omul de afaceri Nicolae Dumitru.

Păgubiții plăteau chirie peste 330.000 de euro pe an

Sursele citate au precizat că, urma verificărilor, s-a stabilit faptul că, în cursul anului 2008, „Depozitul B” a fost închiriat societății comerciale Yu Tang Group SRL. Spațiul ar fi fost împărțit în 70 de spații care funcționau ca depozite pentru mărfurile chinezilor ce își desfășurau afacerile în Dragonul Roșu și care, spun sursele Gândul, plăteau, lunar, câte 400 de euro, ceea ce înseamnă că, într-un an, Yu Tang Group SRL ar fi trebuit să factureze, doar din chirii, peste 330.000 de euro pe an.

Totuși, proprietarii clădirii nu au solicitat niciodată autorizație la incendiu de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și mai mult decât atât, clădirea respectivă, ridicată pe câmp, nici măcar nu exista în baza de date a Pompierilor.

Pe cale de consecință, în lipsa autorizației la incendiu, mărfurile nici nu puteau fi asigurate.

Polițiștii așteaptă concluzia specialiștilor ISU cu privire la cauzele care au dus la izbucnirea focului, însă, până când materialele inflamabile din interior nu ard complet, nu poate fi demarată nicio verificare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: