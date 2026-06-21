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Incendiul de proporții la un depozit din Los Angeles continuă. Primarul Karen Bass a declarat stare de urgență în a doua metropolă din SUA

Incendiul de proporții la un depozit din Los Angeles continuă. Primarul Karen Bass a declarat stare de urgență în a doua metropolă din SUA
Stare de urgență în Los Angeles din cauza incendiului de la un depozit / Sursa FOTO: screenshot video
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Incendiul violent izbucnit la un depozit din Los Angeles continuă chiar și după trei zile. Primarul Karen Bass a declarat stare de urgență în a doua metropolă din SUA.

Pompierii se luptă să țină focul sub control, dar nu au reușit să stingă focul.

Arde un depozit de alimente congelate

Incendiul a izbucnit miercuri după-amiază, 17 iunie, într-un depozit de alimente congelate. Suprafața totală afectată este de 46.400 de metri pătrați. Arderea izolației, o posibilă scurgere de amoniac și topirea panourilor solare au complicat eforturile pompierilor de stingere a incendiului.

„Starea de urgență va garanta că orașul dispune de resursele de care are nevoie”, a declarat primarul Karen Bass într-un comunicat de presă. „Mirosul de fum s-a răspândit în cea mai mare parte a orașului și încurajăm pe toată lumea să își limiteze expunerea cât mai mult posibil”, a transmis și Departamentul de Pompieri din L.A, într-o postare pe Facebook.

Incendiul a fost ținut sub control, dar continuă să ardă. A fost emanat un fum gros cu miros de plastic carbonizat.

Locuitorilor din cartierul Boyle Heights, în estul metropolei Los Angeles, li s-a recomandat să rămână în case, să închidă ferestrele și să evite să respire aerul cald. Autoritățile au amenajat adăposturi deschise 24 de ore din 24 pentru persoanele care au probleme.

Oficialii responsabili cu calitatea aerului au emis avertismente, sfătuind locuitorii din zonele afectate să evite toate activitățile în aer liber.

Evacuări de urgență în Simi Valley

Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru patru zone din Simi Valley, oraș cu peste 100.000 de locuitori. Echipele de intervenție merg din cartier în cartier pentru a avertiza populația și pentru a preveni eventuale victime.

În paralel, locuitorii dintr-o parte a orașului vecin Thousand Oaks au primit avertizări de evacuare, în condițiile în care direcția vântului poate schimba rapid evoluția incendiului.

Până în acest moment nu au fost raportate victime sau distrugeri majore, însă pompierii avertizează că situația rămâne extrem de periculoasă din cauza temperaturilor ridicate și a condițiilor de uscăciune.

California se confruntă frecvent cu incendii de vegetație de amploare, mai ales în sezonul cald, când vânturile puternice și seceta favorizează propagarea rapidă a flăcărilor.

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