Un incident grav a avut loc la stația de metrou Piața Unirii din București. Potrivit primelor informații, sâmbătă, 28 noiembrie, un călător ar fi ajuns sub tren. La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție.

Un călător a ajuns sub un tren de metrou, sâmbătă, la stația Piața Unirii 1 din București. Potrivit martorilor, primele indicii arată că ar fi fost vorba despre o tentativă de suicid. Metrorex a fost anunțat despre incident, iar polițiștii de la Metrou au ajuns la fața locului.

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Metrorex a informat despre situația de la stația de metrou Piața Unirii

Potrivit datelor, persoana în cauza ar fi fost scoasă de sub tren, iar un echipaj de ambulanță este așteptat să sosească la stația de metrou. Călătorul este însoțit de poliția de metrou. Trenurile circulă momentan în sistem pendulă.

„Metrorex informează că astăzi, 28.11.2026, în jurul orei 12:05 în stația de metrou Piata Unirii 1, firul 2, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri.

Vom reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale”, a transmis Metrorex.

Nu se cunosc deocamdată identitatea, vârsta sau starea persoanei implicate. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările incidentului.