Solstițiul de iarnă coincide cu cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, iar în întreaga Europă acest moment este marcat prin sărbători pline de tradiție.

Calendarul de iarnă al Europei nu înseamnă doar temperaturi scăzute, căni de ciocolată caldă cu frișcă și purtarea mănușilor. Pe tot continentul, perioada sărbătorilor este, de asemenea, un moment dedicat observării solstițiului de iarnă. Acest eveniment astronomic, care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică, își trage numele din termenul latin „sōlstitium”, care înseamnă „soarele stă pe loc”, potrivit Euronews.

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Deși data din decembrie la care este sărbătorit variază ușor de la o țară europeană la alta, există tradiții vechi de secole comune multora dintre ele – inclusiv focuri în aer liber și parade – menite să alunge întunericul și tristețea anului care se încheie, deschizând calea către noi începuturi și lumină.

Din Anglia până în Letonia, acest eveniment continuă să atragă vizitatori. Iată unde puteți merge în Europa dacă doriți să sărbătoriți solstițiul de iarnă.

Destinații de neratat pentru solstițiul de iarnă

Monumentul de la Stonehenge, Anglia

Una dintre cele mai emblematice destinații din Europa pentru a observa solstițiul de iarnă este Monumentul Stonehenge.

Acest monument misterios, a cărui istorie se întinde pe 4.500 de ani – din neolitic și epoca bronzului – ar fi putut fi construit special pentru a marca acest eveniment. Experții subliniază că pietrele sunt modelate și așezate astfel încât să încadreze apusul soarelui din mijlocul iernii, chiar în momentul solstițiului.

De asemenea, arheologii estimează că oamenii din neolitic s-ar fi putut aduna la Stonehenge în timpul solstițiului de iarnă pentru a lua parte la ospățuri și diverse sărbători.

Pe 22 decembrie 2026, soarele va răsări la Stonehenge la ora 08:09, iar intrarea va fi gratuită pentru numeroșii vizitatori – fie că sunt turiști sau persoane preocupate de spiritualitate – care se vor aduna aici cu ocazia celei mai scurte zile a anului.

„Vechiul solstițiu” în nordul Europei și în țările nordice

Sărbătorită pe 13 decembrie în țări precum Suedia, Finlanda, Danemarca și Norvegia, Ziua Sfintei Lucia este o tradiție scandinavă și nordică menită să aducă lumină în timpul celor mai întunecate zile ale anului. Avându-și rădăcinile atât în ​​tradiția creștină, cât și în cea folclorică nordică mai veche, această sărbătoare onorează martiriul Sfintei Lucia, al cărei nume înseamnă „lumină”. Data își are originea în solstițiul de iarnă din Scandinavia medievală, conform calendarului iulian, mai scrie sursa citată anterior.

În Suedia, procesiunile „Luciatåg” sunt transmise la televiziunea națională și au loc în școli, biserici și primării din întreaga țară, fiind sărbătorite, de asemenea, în locuințe și birouri. Participanții poartă veșminte albe, iar o tânără o întruchipează pe Sfântă, purtând o coroană și ținând în mână o lumânare.

La Helsinki, în Finlanda, ceremonia de încoronare a Luciei și parada aferentă atrag anual aproximativ 30.000 de oameni. O tânără este aleasă să o reprezinte pe Sfânta Lucia, având sarcina de a conduce paradele prin oraș.

În Norvegia, „Lucia-dagen” este marcată prin consumul de „lussekatt” – chifle în formă de „S”, preparate cu șofran. Acestea sunt consumate, în mod tradițional, doar de Ziua Sfintei Lucia. În Europa medievală, culoarea galbenă era asociată cu lumina, puritatea și protecția împotriva răului.

Koliada în țările slave

În țări precum Cehia și Polonia, în cadrul sărbătorilor cunoscute sub numele de Koliada (sau Koleda), pot fi întâlnite parade ale unor persoane costumate în capre, tauri sau chiar spirite malefice.

Această tradiție își are, de asemenea, rădăcinile într-o sărbătoare precreștină dedicată solstițiului de iarnă. În vremurile străvechi, grupuri de tineri – numiți în Cehia „koledari” – formau procesiuni, purtând costume despre care se credea că alungă demonii. Ei obișnuiau să cânte colinde în dreptul fiecărei case, cu scopul de a o purifica, iar proprietarii, în semn de mulțumire, le ofereau dulciuri și bani.

Newgrange, Irlanda

Se consideră că acest tumul misterios, în formă de rinichi, situat în comitatul Meath din Irlanda, a servit cândva drept centru religios și ceremonial pentru populațiile neolitice. Construcția sa a necesitat efortul a 300 de oameni, întinzându-se pe o perioadă de 20 de ani.

Fiind una dintre cele mai vechi structuri din lume orientate astronomic, aceasta permite pătrunderea unei raze de lumină printr-o deschidere specială din acoperiș. Raza străbate un coridor de până la 19 metri lungime și luminează camera interioară în diminețile solstițiului de iarnă. Acest fenomen are loc în fiecare an, între 19 și 23 decembrie, și durează 17 minute.

Participarea la această ceremonie străveche este limitată: printr-o tragere la sorți controlată, sunt selectate mai puțin de 40 de persoane, fiecare având dreptul să vină însoțită de un invitat pentru a asista la fenomenul solar.

Buștenii de Yule, Letonia

În întreaga Letonie, există tradiția ca oamenii să-și pună măști și să tragă un buștean (cunoscut sub numele de „buștean de Yule”) în jurul casei sau prin cartier, înainte de a-l arde într-un foc comun, marcând astfel solstițiul de iarnă, pe 21 decembrie.

Se crede că acest obicei simbolizează lepădarea de greutățile, adversitățile și nenorocirile anului care stă să se încheie, precum și alungarea spiritelor rele.

În capitala țării, Riga, în zona Primăriei din orașul vechi, această tradiție este însoțită de cântece, dansuri și jocuri letonești tradiționale. Bușteanul simbolic este purtat pe mai multe străzi, după care este ars într-un foc mare.