Ion Cristoiu: Ce-ar fi fost dacă rușii, în decembrie 1989, schimbau regimul Ceaușescu omorând într-un bombardament familia Ceaușescu? 

Publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție în cea mai recentă pastilă a sa, regimul Ceaușescu. El s-a întrebat ce ar fi fost dacă în 1989, regimul ar fi fost schimbat prin uciderea soților Ceaușescu într-un bombardament.

Ion Cristoiu, despre războiul din Orientul Mijlociu

„Am urmărit intervențiile lui Donald Trump după declanșarea războiului, am avut impresia că e altcineva. Trump și-a creat o imagine de om al păcii, de negustor, de om care suferea e război în Ucraina și mor mii de oameni și numai el că se gândește, nu poate să doarmă. Bun, așa era imaginea și era imaginea că promovarea intereselor Americii se face printr-o întărire economică și mai ales prin, ați văzut tarife, presiuni, intervenții ale lui, el le rezolva pe toate. În aceste discursuri sau în aceste texte, Donald Trump are un limbaj, un stil delirant, un stil mistic. Adică, nu îl mai recunoști, președintele pragmatic, în ultima…mie asta mi se pare că este un interviu, vorbește de, cum să zic, ayatollahul Khamenei merita să fie ucis și el și familia pentru că avea mâinile mânjite de sânge.

După asta, faptul că în, mă rog, a început un război, au murit trei soldați, trei americani, se umflă, zice că asta este un atac la adresa civilizației, eu nu văd niciun atac la adresa civilizației, un război împotriva niciunei țări. Iran este o țară atacată de Israel și de America, sigur că a ripostat, după astea sunt deliruri.

Poliția, armata, toți membrii, cum să zic, din structura Iranului, să depună armele că dacă nu depun așteaptă o moarte sigură, este un delir mistic de nerecunoscut și după asta, această idee cu bombe, omorâm toată conducerea și de aici îndemn iar ca patrioții iranieni să iasă în stradă și să pună mâna și să răstoarne regimul pentru că zicem noi americanii ne-au făcut treaba, este o premieră în istoria lumii moderne ca o răsturnarea unui regim să nu se facă din interior”, a precizat jurnalistul.

Publicistul a comparat războiul din Orient cu evenimentul din decembrie 1989 din România

„Vă reamintesc că în decembrie 1989 este clar că a fost mâna, cu toate acestea, la vremea respectivă Gorbaciov a negat că poporul este cel care a făcut. Noi știam că popoarele dau jos conducătorii și nu vine o țară și dă jos conducătorii altei țări. Teza este aceasta, o noutate în istoria lumii să schimbăm, ca poporul să îți schimbe conducătorii, vine o altă țară sau din ate țări, bombardează țara, omoară pe toți conducătorii, cum au vrut să îl omoare pe Ceaușescu și pe Elena, apoi rușii să bombardeze secretarii și miniștrii, apoi să vină revoluționarii să pună mâna pe putere.

Este de nerecunoscut cum Trump a făcut din acest Consiliul de Pace unul pentru război mondial. America o să biruie, rămânem cu aceasta imagine a Americii care e de nerecunoscut. Negustorul a devenit, este delirant, a devenit mistic”, a mai spus Ion Cristoiu.