14 aug. 2025, 12:18, Actualitate
O clientă a fost bătută până la leşin de doi bărbaţi, tată și fiu, într-un supermarket din Craiova. Potrivit declaraţiilor victimei pentru presa locală, agresorii s-au enervat pentru că aşteptau prea mult să le fie scanate produsele. 

Femeia bătută, o tânără de 26 de ani, a explicat pentru publicaţia Ediţie Specială că magazinul, situat într-o zonă semicentrală a Craiovei, era aglomerat fiind deschisă iniţial doar o casă.

Unul dintre agresori a cerut deschiderea unei alte case, iar când acest lucru s-a întâmplat ea s-a mutat la noua coadă.

„Un domn m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână şi s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept cu baxul de apă în mână. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele. În momentul respectiv, agresorul propriu-zis care se afla încă la casa din stânga a început să ţipe la angajații magazinului, să ţipe la oamenii care mai erau la coadă, aşteptând să scaneze produsele, că de ce se fac lucruri din astea pe unde ne credem, că el trebuia să fie în faţă şi aşa mai departe. Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze”, a povestit victima.

Atunci, unul dintre ce doi indivizi s-a enervat şi a început să o înjure, la fel ca şi fiul acestuia, care se afla în faţa femeii la casa de marcat. Apoi au urmat mai multe lovituri, totul sub privirile martorilor.

„Eu, când am văzut că începe să degenereze situaţia, am sunat la poliţie. Când a văzut că sun la poliţie s-a enervat şi mai tare, a început din nou să mă lovească şi în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară. Ce-i drept, nu mai ştiu exact cum s-au întâmplat lucrurile la momentul respectiv, dar când am ajuns afară, vorbind cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure, s-a întors şi el, a început să mă lovească din nou şi la momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoştinţa”, a adăugat tânăra.

Femeia acuză faptul că nimeni nu a intervenit, de teama celor doi indivizi, cunoscuţi ca fiind dintr-o zonă rău famată a oraşului.

„Sincer, nu mi-aduc aminte exact câte persoane erau afară în momentul respectiv, adică când am ieşit, când practic încă se desfăşura conflictul, dar ştiu că după ce m-am trezit, martorii mi-au spus că filmau, atâta tot, adică nu făcea nimeni nimic şi au mai fost nişte persoane de etnie rromă care au zis că haideţi să plecăm de aici, că noi nu vrem să dăm declaraţie la poliţie”, a mai spus ea.

Există suspiciuni cu privire la intervenţia poliţiştilor, dar și a actului medical efectuat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) Dolj în acest caz. După ce femeia a fost dusă la spital pentru investigații, oamenii legii nu au venit să îi ia declaraţii.

Victima a mers singură, după externare, să depună plângere. De asemenea, ea nu a primit nicio zi de îngrijiri medicale, deşi avea mai multe răni în zona capului.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au stabilit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în incinta societăţii comerciale, tânăra de 26 de ani ar fi fost lovită de o persoană pe care nu o cunoaşte, comportament agresiv care ar fi continuat şi în afara societății. La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj de ambulanță, tânăra fiind transportată la spital. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, poliţiştii desfăşurând activităţi de cercetare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Craiova.

Dosarul penal a fost întocmit doar pentru infracţiunea de lovire, nu şi pentru tulburarea şi liniştii publice.

