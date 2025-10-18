România nu are nevoie de un atac militar, pentru că se poate distruge singură. Explozia puternică din cartierul Rahova din Capitală amintește de loviturile de rachetă cu care se confruntă ucrainenii în războiul cu Rusia. Diferența este că Ucraina e în război, iar România este o țară care aspiră spre Occident și este membră a Uniunii Europene și NATO. Suflul deflagrației din Rahova a fost atât de puternic încât un bărbat a fost aruncat într-un bloc vecin, etajul 6 a căzut peste etajul 5, iar structura imobilului este afectată grav.

Deflagrația din Rahova a mișcat pământul

Explozia imobilului din Rahova a fost înregistrată și de două dintre staţiile seismice instalate pe teritoriul Bucureștiului. Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. În mod obișnuit, un astfel de seism corespunde unei energii echivalente cu un kilogram de TNT. O astfel de cantitate de energie poate fi eliberată de un obuz mic sau o rachetă de dimensiuni reduse. Localnicii spun că explozia a fost atât de dură încât geamurile au fost sparte, iar mai multe uși de la intrarea în apartamentele din imobil au fost smulse direct din tocuri.

Unul dintre martorii prezenți la locul tragediei a explicat cum, în urma exploziei, un bărbat a fost aruncat dintr-un bloc în altul. „Explozia l-a aruncat din blocul celălalt până aici, și aici a fost impactul”

3 morți și 18 răniți la Donețk, 3 morți și 17 răniți în Rahova

Chiar dacă România se află pe timp de pace, explozia din Rahova s-a soldat cu 3 morți și 17 răniți. În paralel, în regiunea Donețk din Ucraina, un atac rusesc cu rachete asupra unui complex de apartamente a ucis, de asemenea, 3 persoane și a rănit alte 18.

Pe lângă pagubele provocate blocului, explozia a afectat și alte clădiri din proximitate. 15 săli de clasă de la Liceul Bolintineanu au suferit pagube, iar produsele dintr-un magazin aflat în apropiere au fost aruncate de pe rafturi ca într-un șoc provocat de o rachetă în momentul impactului.

