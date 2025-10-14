Prima pagină » Știri externe » Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale

Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale

14 oct. 2025, 16:11, Știri externe
Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale

Coreea de Nord ar fi primit asistență tehnologică din partea Rusiei în dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale, care a fost prezentată prima dată în timpul unei recente parade militare, conform declarațiilor șefului Statului Major Interarme al Coreei de Sud.

Phenianul a dezvăluit ICBM Hwasong-20, pe care l-a descris drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice”, cu ocazia paradei militare organizate pentru a marca acea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea.

Hwasong-20 pare să aibă o tehnologie diferită față de Hwasong-19, lansat în octombrie anul trecut, stârnind speculații conform cărora Rusia a sprijinit demersul Coreei de Nord de a dezvolta o nouă rachetă cu rază lungă de acțiune.

Coreea de Nord a dezvăluit și o serie de arme: o nouă rachetă hipersonică  și vehicule concepute pentru a lansa drone de atac.

Armata sud-coreeană ia măsuri împotriva unei eventuale amenințări

Șeful Statului Major sud-coreean și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dezvoltarea echipamentelor militare de către Coreea de Nord, anunțând că Armata Seulului va lua măsuri pentru a putea contracara orice potențial pericol, potrivit agenției de presă Yonhap.

„Cred că este important să se obțină informații într-un timp scurt și în mod repetat, folosind nu doar sateliți de recunoaștere militară, ci și sateliți civili. Depunem eforturi în acest sens”, a declarat acesta.

Coreea de Sud a lansat primul său satelit spion în decembrie 2023, echipat cu senzori electro-optici. De atunci, Seulul a lansat încă trei senzori radar cu apertură sintetică, care colectează date indiferent de condițiile meteorologice. Coreea de Sud își va lansa al cincilea satelit la sfârșitul acestui an.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Trump „mută munții” pentru a reveni la Washington la timp să-l ONOREZE pe Charlie KIRK. Pe 14 octombrie, Kirk ar fi împlinit 32 de ani

Secretarul Trezoreriei americane: CHINA încearcă să facă rău economiei globale / „Vor să-i tragă pe toți ceilalți în jos cu ei”

Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Evz.ro
România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
ENERGIE Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
18:04
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
SHOWBIZ Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
17:51
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
EXCLUSIV Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
17:40
Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
ACTUALITATE Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit
17:12
Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit