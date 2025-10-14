Seulul acuză Moscova că a oferit sprijin Phenianului în dezvoltarea unei noi RACHETE balistice intercontinentale

Coreea de Nord ar fi primit asistență tehnologică din partea Rusiei în dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale, care a fost prezentată prima dată în timpul unei recente parade militare, conform declarațiilor șefului Statului Major Interarme al Coreei de Sud.

Phenianul a dezvăluit ICBM Hwasong-20, pe care l-a descris drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice”, cu ocazia paradei militare organizate pentru a marca acea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea.

Hwasong-20 pare să aibă o tehnologie diferită față de Hwasong-19, lansat în octombrie anul trecut, stârnind speculații conform cărora Rusia a sprijinit demersul Coreei de Nord de a dezvolta o nouă rachetă cu rază lungă de acțiune.

Coreea de Nord a dezvăluit și o serie de arme: o nouă rachetă hipersonică și vehicule concepute pentru a lansa drone de atac.

Armata sud-coreeană ia măsuri împotriva unei eventuale amenințări

Șeful Statului Major sud-coreean și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dezvoltarea echipamentelor militare de către Coreea de Nord, anunțând că Armata Seulului va lua măsuri pentru a putea contracara orice potențial pericol, potrivit agenției de presă Yonhap.

„Cred că este important să se obțină informații într-un timp scurt și în mod repetat, folosind nu doar sateliți de recunoaștere militară, ci și sateliți civili. Depunem eforturi în acest sens”, a declarat acesta.

Coreea de Sud a lansat primul său satelit spion în decembrie 2023, echipat cu senzori electro-optici. De atunci, Seulul a lansat încă trei senzori radar cu apertură sintetică, care colectează date indiferent de condițiile meteorologice. Coreea de Sud își va lansa al cincilea satelit la sfârșitul acestui an.

Foto: Profimedia

