Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță

Rene Pârșan
03 nov. 2025, 19:46
Muzeul Luvru foto Mediafax

Jaful extrem de îndrăzneţ comis de la Luvru în plină zi a dus la o reevaluare a situaţiei securităţii muzeelor din Franţa. De atunci, patru persoane au fost puse sub acuzare, dar cel puţin un alt autor al furtului este încă în libertate, a declarat procurorul din Paris. Presa franceză a speculat că hoţii sunt amatori, asta mai ales pentru ca ar fi scăpat în timpul fugii cea mai preţioasă dintre bijuterii coroana împărătesei Eugénie, realizată din aur, smaralde şi diamante şi au lăsat în urmă unelte şi alte obiecte care ar putea conţine urme ale ADN-ului lor.

Deocamdată, comorile nu au fost recuperate.

Mai multi experți în securitate au verificat și rețeaua de calculatoare și servere cu echipamentele de securitate ale muzeului. Ei susțin că oricine ar fi reușit să dețină controlul. Parola de acces la sistemul video era „Luvru”, iar accesul pentru software-ul dezvoltat de Thalès era chiar „Thales”.

Acum oficiali din Hexagon critică atitudinea mult prea relaxată față de securitatea instituțiilor de cultură, acesta fiind un aspect esențial în furtul spectaculos din 19 octombrie. Hoții au dat spargerea la scurt timp după deschiderea muzeului și au folosit o nacelă parcată în văzul trecătorilor și al șoferilor. Până acum au fost două valuri de arestări, primele pe 25 octombrie, iar următoarele cinci pe 29 octombrie, comprimă Digi24.

