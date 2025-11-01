Doi dintre suspecții jafului de la Luvru au fost puși sub acuzare. Alți trei au fost eliberați

Doi suspecți au puși sub acuzare sâmbătă, 1 noiembrie, în cazul jafului de la Muzeul Luvru comis pe 19 octombrie. Este vorba despre o femeie în vârstă de 38 de ani și un bărbat de 37 de ani, ambii acuzați de complicitate la jaf și conspirație în vederea comiterii unui jaf.

Parchetul din Paris a anunțat sâmbătă dimineață că o parte dintre cei șapte suspecți, reținuți în cadrul anchetei privind jaful de la Luvru, au fost audiați.

Două dintre persoanele arestate miercuri seara au fost puse sub acuzare sâmbătă, în timp ce alte trei au fost eliberate fără acuzații, a declarat procurorul din Paris, Laure Beccuau, transmite Le Figaro.

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost acuzat de complicitate la jaf și conspirație în vederea comiterii unui jaf.

„Cunoscut autorităților judiciare, în special pentru infracțiuni de furt”, acesta „a solicitat o amânare a audierii” și „a fost reținut în arest preventiv în așteptarea” audierii programate „în zilele următoare” în fața instanței, a transmis procurorul, potrivit sursei citate.

Femeia ar fi izbucnit în lacrimi în timpul audierilor

A doua persoană, o femeie în vârstă de 38 de ani, „a fost acuzată de complicitate la jaf și conspirație în vederea comiterii unui ja”, a declarat procurorul.

Femeia a fost reținută în arest preventiv, în conformitate cu cererea procurorului.

Inculpata locuiește în orașul La Courneuve, din districtul Saint-Denis, iar în timpul audierilor, aceasta ar fi izbucnit în lacrimi și ar fi mărturisit că se teme pentru siguranța ei și a copiilor săi.

Avocatul femeii a subliniat că aceasta „contestă vehement acuzațiile aduse împotriva sa”.

Foto: Mediafax & Envato

