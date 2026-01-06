Prima pagină » Actualitate » Incredibila odisee a lui Annie Wilkins. O americancă a călărit 4.000 de kilometri pentru a vedea Pacificul înainte de moarte

06 ian. 2026, 12:28, Actualitate
Annie Wilkins și Tarzan

Annie Wilkins, o femeie în vârstă de 63 de ani din statul Maine, se afla într-un moment critic al vieții sale. Bolnavă și fără resurse, pierduse în 1954 aproape tot ce avea: ferma îi fusese pusă sub sechestru, nu mai avea bani și nici familie apropiată care să o sprijine. Medicii fuseseră categorici: mai avea, cel mult, doi ani de trăit.

În loc să accepte sfatul lor de a se retrage într-un azil și de a-și petrece ultimele zile în așteptare, Annie a ales o cale complet diferită. A decis să-și îndeplinească un vis care îi fusese până atunci inaccesibil: să vadă Oceanul Pacific.

Fără experiență anterioară în călătorii de lungă durată și fără un plan bine stabilit, Annie a vândut ceea ce mai avea și a cumpărat un cal bătrân, pe nume Tarzan. Alături de ea i-a fost mereu câinele său credincios, Hurry Up. Fără hartă și fără itinerariu fix, femeia a pornit într-o aventură care avea să o transforme într-un simbol al perseverenței.

A parcurs 4.000 de km pentru a vedea Pacificul înainte să moară

Timp de aproape doi ani, Annie Wilkins a parcurs mai mult de 4.000 de kilometri. Drumul ei a fost plin de obstacole: a înfruntat furtuni de zăpadă, munți abrupți, râuri și orașe aflate în plină schimbare. Noaptea, dormea oriunde găsea adăpost: în grajduri, pe marginea drumului sau în curțile unor oameni pe care îi întâlnea întâmplător. Cu fiecare pas, a descoperit că bunătatea străinilor poate face diferența între reușită și abandon.

În cele din urmă, după luni întregi de călătorie, Annie a ajuns la Oceanul Pacific. Femeia care primise doar doi ani de viață nu doar că și-a văzut visul împlinit, dar a trăit mult mai mult decât se așteptase.

Povestea ei a fost transformată într-o carte, iar curajul și hotărârea ei au rămas un exemplu viu: uneori, nu tinerețea sau banii contează, ci dorința de a nu renunța niciodată, scrie Atlas Geografic. Annie Wilkins a demonstrat că, indiferent de vârstă sau circumstanțe, spiritul uman poate înfrunta imposibilul și poate transforma visurile în realitate.

