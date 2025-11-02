Prima pagină » Actualitate » Încurcătura incredibilă în care se află o femeie din Marea Britanie care și-a luat bilet de avion, dar nu a mai zburat. „Este absurd”

02 nov. 2025, 13:21, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O femeie din Marea Britanie care a cumpărat un bilet de avion din Londra spre Oslo, însă nu a mai zburat, s-a trezit că i s-a suspendat alocația pentru copil, după ce autoritățile fiscale au decis că a emigrat”.

Astfel, Lisa Morris-Almond este una dintre mile de persoane cărora li s-au blocat plățile pentru alocația de copil, în cadrul unei campanii haotice a guvernului britanic de combatere a fraudelor cu beneficii sociale.

Aceasta ar fi trebuit să călătorească în Norvegia, în aprilie 2024, ca să participe la o nuntă, însă evenimentul a fost anulat cu numai câteva zile înainte, iar Morris-Almond nu s-a mai prezentat la îmbarcare pentru zborul British Airways.

În urmă cu trei săptămâni, femeia a observat că alocațua copilului nu i-a mai fost virată, așa cum se întâmpla de obicei, motiv pentru care a sunat la linia de asistență pentru beneficiile pentru copii. I s-a spus atunci să verifice cu banca, o procedură standard. După ce a revenit cu un apel și a confirmat că nu este nicio problemă cu banca, reprezentanții HMRC (agenția fiscală britanică) i-au transmis că a zburat spre Norvegia și că „nu există nicio înregistrare a întoarceriiîn țară.

„Am spus: «Despre ce vorbiți?» Le-am explicat că trebuia merg la o nuntă, dar nu am mai plecat până la urmă, iar el mi-a răspuns pur și simplu: «În sistem apare că nu v-ați mai întors». Nici măcar nu a ascultat ce i-am spus”, a povestit Morris-Almond, potrivit The Guardian.

Apoi, femeia a întrebat de ce nu există nicio dovadă că a continuat să plătească taxe în Marea Britanie, ca angajată în sistemul PAYE (taxare automata prin salariu) în ultimele 18 luni.

„Mi-au spus doar că îmi vor trimite o nouă scrisoare și pot răspunde atunci. Este absurd. Sunt furioasă pentru toți cei care trec prin așa ceva doar pentru sistemul guvernamental are o defecțiune care nu poate înregistra corect cine pleacă și cine se întoarce în țară. De ce trebuie noi plătim pentru greșelile lor?”, a adăugat ea.

Contactată de The Guardian, HMRC a afirmat nu poate comenta cazuri individuale.

Lisa Morris-Almond este doar una dintre cele 23.500 de persoane cărora li s-au suspendat plățile în ultimele săptămâni, ca parte a acestei campanii împotriva fraudelor. Spre deosebire de alte cazuri, aceasta nici măcar nu a trecut prin controlul de frontieră și nu a ajuns în aeroport, fapt ce sugerează Ministerul de Interne ar fi putut accesa date din bazele de zbor ale companiilor aeriene.

Anterior, ministerul a precizat că operatorii de transport internațional sunt obligați prin lege furnizeze informații despre fiecare cursă și fiecare pasager care intră sau iese din Regatul Unit, în scopuri de securitate la frontieră, vamă și aplicarea legiiPartidul Liberal Democrat a cerut explicații urgente în ce privește campania și a depus întrebări în Parlament pentru a afla cum a fost aprobată, în condițiile în care a generat atât de multe erori.

Liberal-democrații, aflați la egalitate cu laburiștii în ultimele sondaje, doresc să afle de ce HMRC a preferat datele Poliției de Frontieră în locul înregistrărilor fiscale (PAYE) ca să verifica eligibilitatea beneficiarilor. Ei au solicitat și afle dacă guvernul a corectat datele eronate sau a făcut o evaluare a impactului acestei măsuri înainte de lansarea programului.

HMRC și-a cerut scuze de două ori pentru erorile apărute și a anunțat o să oprească practica de a suspenda mai întâi plățile și a cere explicații ulterior. Agenția a mai spus a verificat deja 1,5 milioane dintre cei 6,9 milioane de beneficiari de alocații, subliniind are datoria de a combate erorile și fraudele”.

Astfel, din totalul celor 23.500 de părinți afectați, 589 au primit deja plățile restabilite după clarificarea situației. Instituția a mai adăugat va relua verificările prin sistemul fiscal PAYE să contacteze persoanele suspectate în mod eronat că ar fi părăsit țara, în baza unor date defectuoase ale Poliției de Frontieră.

