Mai mulți pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați

02 nov. 2025, 01:23, Știri externe
Mai mulți pasageri au fost înjunghiați de către doi atacatori sâmbătă seară în Marea Britanie, într-un tren care circula spre Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, potrivit BBC.  Poliția britanică a intervenit rapid, arestând doi bărbați suspectați că ar putea fi atacatorii care au înjunghiat mai mulți pasageri pe durata deplasării. 

Un atac sângeros a fost raportat într-un tren care se deplasa spre Huntingdon. Poliția britanică a raportat pentru SkyNews că mai mulți pasageri ai trenului au fost înjunghiați. Doi suspecți au fost arestați. Toate liniile feroviare din jurul stației Huntingdon au fost închise, transmite operatorul feroviar London North Eastern Railway.

Mai multe linii feroviare și trenuri ar putea fi oprite în următoarele ore după ce Poliția de Transport Britanic și Poliția din Cambridgeshire au raportat atacuri violente.

Ofițerii de poliție și echipajele de intervenție intervin după atacul din trenul LNER Azuma din gara Huntingdon, estul Angliei - 1 noiembrie 2025. Doi atacatori suspectați că au înjunghiat mai mulți pasageri pe durata deplasării au fost arestați de poliție. Mai mulți pasageri răniți au fost transportați la spital

Suspecții bănuiți pentru atacurile violente au fost reținuți de polițiști

Ofițerii de poliție și echipajele de intervenție intervin după atacul din trenul LNER Azuma din gara Huntingdon, estul Angliei – 1 noiembrie 2025. Poliția din Cambridgeshire a declarat: „Am primit apeluri la 19:39 care raportau mai multe persoane înjunghiate într-un tren”. Ofițerii înarmați au intervenit rapid când trenul a fost oprit la stația Huntingdon, unde doi suspecți au fost arestați.

Un martor a declarat pentru presa britanică că unul dintre suspecți a fost imobilizat de polițiști cu un pistol cu electroșocuri, scrie Sky News.  Între 20 și 30 de vehicule de urgență au sosit la gara, iar pasagerii sunt în stare de șoc în timp ce poliția îi interoghează pe unii dintre ei. Atacul a avut loc la 10 minute după ce trenul a plecat din Peterborough. Răniții au fost văzuți fugind prin tren de către un atacator înarmat cu un cuțit.

„Se deplasa prin vagon încercând să se îndepărteze de atacatori. Era plin de sânge. Până când trenul a oprit, victima era practic întinsă pe podea. Persoana aceea s-a prăbușit la pământ și a fost dusă imediat la ambulanță. Unul din atacatori alera dezlănțuit, fluturând un cuțit mare”, a relatat un martor.

Premierul britanic se declară „profund îngrijorat”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că a fost informat și s-a declarat „profund îngrijorat” despre incident.

„Incidentul oribil petrecut într-un tren lângă Huntingdon este profund îngrijorător. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și le mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția lor. Oricine se află în zonă ar trebui să urmeze îndemnurile poliției.”

