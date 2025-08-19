Cine este HĂRȚUITORUL familiei Măruță. Acesta ar fi dezvoltat o obsesie pentru Andra: „Sunt îngerul ei păzitor”

Caz tulburător în lumea mondenă: Andra și soțul ei, Cătălin Măruță, au depus plângere la poliție împotriva unui bărbat pe care îl acuză că îi hărțuiesc în mod constant. Potrivit unor surse judiciare care au făcut declarații în exclusivitate pentru Mediafax, cei doi au solicitat emiterea unui ordin de protecție, după ce situația a scăpat de sub control.

Individul pe numele căruia s-a emis ordinul de protecție, i-ar fi trimis mesaje insistente artistei, precum:

„Din dragoste pentru tine, Andra. Te iubesc mult, frumoasa mea”/„Din dragoste pentru tine frumoasa mea! Te iubesc așa cum doar Dumnezeu o face”/„Te iubesc, îngeraș”/„Te iubesc mult, frumoasa mea cu voce de înger”/„Toate la timpul lor, Dumnezeu nu doarme niciodată”.

De altfel, într-unul dintre videoclipurile pe care le-a postat pe un cont deschis pe rețelele sociale, hărțuitorul i-a mărturisit Andrei dragostea lui maladivă:

„Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!”

Mai mult, într-o altă postare, hărțuitorul Andrei i-a transmis un mesaj amenințător și cântărețului Connect-R:

„Acest mesaj este pentru Connect-R și vreau să ajungă la el. Jigodie împuțită, nespălatule, stai în banca ta că stai bine! Sau vrei să-ți numeri zilele?”

În urma acestor derapaje, Anda și Cătălin Măruță au decis să apeleze la autorități. Poliția urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele incidentelor semnalate. Contactat de Mediafax, Cătălin Măruță a refuzat să comenteze situația.

„Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”, a spus prezentatorul TV

Surse foto/Video: Mediafax

