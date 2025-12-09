Industria care anunță concedieri masive înainte de Crăciun. Sute de români își vor pierde locurile de muncă

Cu doar două săptămâni înainte de Crăciun, sute de români au aflat că vor rămâne fără loc de muncă. O cunoscută companie din industria de componente auto şi unul dintre cei mai mari angajatori din Timişoara a anunțat concedieri în masă. Vorbim despre peste 600 de posturi care vor fi desființate în mai multe unităţi de lucru din țară.

641 de oameni din Sibiu, Iași, dar și din Timișoara sunt chemați în această perioadă, rând pe rând, la ședințe individuale ca să li se transmită că posturile lor dispar. Concedierile vin pe fondul unui an extrem de dificil în industria auto, cu comenzi în scădere și divizii întregi din sector pregătite să fie scoase la vânzare.