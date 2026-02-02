Prima pagină » Actualitate » Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei

02 feb. 2026, 14:20, Actualitate
Cea mai mare pensie specială a ajuns la circa 70.000 de lei pe lună, după ce pensiile magistraților au fost majorate în 2025. Potrivit datelor, sute de pensionari noi din Justiție au încasat, anul trecut, în medie, cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună. Vezi mai jos detaliile.

Anul 2025 a fost mai „prosper” pentru sute de noi pensionari din Justiție. Anul trecut, în medie, aceștia au primit cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună, faţă de cei aflaţi deja în sistem. De altfel, cea mai mare pensie specială a ajuns la circa 70.000 de lei pe lună. Din suma respectivă, 20.000 de lei sunt obținuți în urma contributivității, arată Antena3.ro.

Diferența de până la aproape 70.000 de lei este suportată din bugetul statului. De altfel, ultimele date centralizate de CNPP relevă că numărul celor care beneficiază de pensii speciale a crescut în ianuarie 2026. În decembrie, anul trecut, se aflau pe listă 11.841 de persoane. Acum, numărul a crescut cu 53 de pensionari.

Datele mai indică faptul că legea privind reducerea vârstei de pensionare a magistraților a fost amânată din nou. Dosarul va fi reluat din 11 februarie 2026 de judecătorii CCR.

Cea mai mare pensie specială este de 69.343 lei/ lună, din care 21.085 lei partea contributivă și 48.258 lei partea necontributivă. De altfel, pensia specială medie este situată la 4.842 lei, din care 7.518 lei partea contributivă și 21.692 lei de la partea necontributivă.

La momentul actual, pensia medie în sistemul public este de 2.800 de lei, iar pensia minină este de 1.281 de lei.

Pensia specială medie din domeniul justiţiei din 2025 a fost de 24.842 lei. Pensia specială medie pentru noii înscrişi a fost de 26.857 lei.

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock

SPORT Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român
14:24
Nicolae Stanciu a ales din nou să joace în Asia! Ce au scris chinezii despre internaționalul român
MEDIA Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România
14:22
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România
ECONOMIE Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
14:15
Aproape 11% dintre români nu și-au permis să-și încălzească suficient locuințele în 2024. Datele Eurostat arată că România stă mai bine decât Franța sau Spania la acest capitol
FLASH NEWS Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor
14:07
Surpriză majoră pe scena premiilor Grammy: Dalai Lama s-a numărat printre marii câștigători ai serii. Ce trofeu le-a „furat“ artiștilor
ULTIMA ORĂ Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul
14:06
Iranul cheamă Statele Unite la masa negocierilor. Președintele Pezeshkian a ordonat începerea discuțiilor nucleare cu Washingtonul
REACȚIE Ce se întâmplă cu ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Dacă băncile din sistemul ROBOR sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative
13:29
Ce se întâmplă cu ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor. Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Dacă băncile din sistemul ROBOR sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative

