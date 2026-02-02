Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei

Cea mai mare pensie specială a ajuns la circa 70.000 de lei pe lună, după ce pensiile magistraților au fost majorate în 2025. Potrivit datelor, sute de pensionari noi din Justiție au încasat, anul trecut, în medie, cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună. Vezi mai jos detaliile.

Anul 2025 a fost mai „prosper” pentru sute de noi pensionari din Justiție. Anul trecut, în medie, aceștia au primit cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună, faţă de cei aflaţi deja în sistem. De altfel, cea mai mare pensie specială a ajuns la circa 70.000 de lei pe lună. Din suma respectivă, 20.000 de lei sunt obținuți în urma contributivității, arată Antena3.ro.

Cu cât au crescut pensiile magistraților în 2025

Diferența de până la aproape 70.000 de lei este suportată din bugetul statului. De altfel, ultimele date centralizate de CNPP relevă că numărul celor care beneficiază de pensii speciale a crescut în ianuarie 2026. În decembrie, anul trecut, se aflau pe listă 11.841 de persoane. Acum, numărul a crescut cu 53 de pensionari.

Datele mai indică faptul că legea privind reducerea vârstei de pensionare a magistraților a fost amânată din nou. Dosarul va fi reluat din 11 februarie 2026 de judecătorii CCR.

Cea mai mare pensie specială este de 69.343 lei/ lună, din care 21.085 lei partea contributivă și 48.258 lei partea necontributivă. De altfel, pensia specială medie este situată la 4.842 lei, din care 7.518 lei partea contributivă și 21.692 lei de la partea necontributivă.

La momentul actual, pensia medie în sistemul public este de 2.800 de lei, iar pensia minină este de 1.281 de lei.

Pensia specială medie din domeniul justiţiei din 2025 a fost de 24.842 lei. Pensia specială medie pentru noii înscrişi a fost de 26.857 lei.

